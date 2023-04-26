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Apple вскоре выпустит новые наушники: какими они будут

26 апреля 2023 19:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Apple вскоре выпустит новые наушники: какими они будут
Компания Apple. Фото: REUTERS/Mike Segar
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Apple в ближайшее время выпустит обновленную версию беспроводных наушников Beats Studio Buds+. Об этом стало известно из листинга магазина Amazon, который выложил характеристики, дату выхода и рендеры наушников раньше времени.

Об этом стало известно из листинга магазина Amazon.

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Известно, что наушники будут поддерживать пространственное звучание и смогут проработать до 36 часов от одного заряда (если учитывать аккумулятор зарядного кейса). В комплекте покупатели найдут четыре размера амбушюр для максимального комфорта.

Среди других фишек — увеличенные микрофоны с фильтрацией посторонних звуков и более мощная система активного шумоподавления. СМИ считают, что новинка Beats составит конкуренцию Apple AirPods Pro 2.

Но главное изменение — новая полупрозрачная версия, сквозь корпус которой можно увидеть строение как самих наушников, так и кейса. Аналогичное решение пользователи могли раньше видеть в наушниках компании Nothing. Вместе с ней будут продаваться более традиционные оттенки Black и Ivory.  

Как указывает Amazon, модель будет продаваться с 18 мая этого года по цене 170 долларов (примерно 6200 грн). К слову, это на 20 долларов дороже, чем модель Studio Buds 2021 года выпуска.

apple
Прозрачные наушники от Apple. Фото: Amazon

Напомним, что пользователи ждут обновления iPad Mini седьмого поколения от Apple, которое якобы планируется в этом году. Однако есть причины ожидать обновления и в 2024 году.

 

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