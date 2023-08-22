Facebook та Instagram дозволять у Європі відключати рекомендації

Instagram у телефоні. Фото: Unsplash

Компанія Meta оголосила про запровадження нових змін у своїх соціальних мережах Facebook та Instagram для користувачів із Євросоюзу. Відповідно до цих оновлень, користувачі тепер матимуть можливість переглядати публікації та відеоролики від тих, кого вони відстежують, у хронологічному порядку без втручання алгоритмів.

Про це повідомляє techcrunch.com

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Відключення рекомендацій у соцмережах

Повідомляється, що DSA зобов'язує великі платформи та пошукові системи (VLOP та VLOSE) надати опцію відключення персоналізації контенту, заснованої на AI, яка налаштовує контент виходячи з активності та інтересів кожного користувача.

У своїй заяві відповідальний за глобальні питання в Meta Нік Клегг сказав, що не заглиблювався у складності своїх рекомендаційних систем на основі AI.

"Тепер ми даємо нашій європейській спільноті можливість переглядати та знаходити контент у Reels, Stories, Search та інших частинах Facebook та Instagram, який не ранжується Meta з використанням цих систем [рекомендацій AI]. Наприклад, у Facebook та Instagram користувачі зможуть переглядати історії та ролики тільки тих людей, на яких вони підписані, у хронологічному порядку, від найновіших до найстаріших", — сказав він.

Натомість він підкреслив, що нові функції нададуть більше можливостей для "перегляду та пошуку" контенту, заснованого на джерелах, які користувачі обрали самі, а не на їхніх попередніх діях чи інтересах.

Нагадаємо, що соціальна мережа Instagram обмежила деяким користувачам можливість надсилати повідомлення до Direct. Цю функцію додали з метою захисту від небажаних комунікацій.

Також ми писали, що соціальна мережа Twitter дозволила своїм користувачам приховувати синю галочку. Цю функцію додали, щоб не провокувати меми та глузування.