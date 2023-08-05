Instagram установил ограничения на отправку сообщений в Direct

Социальная сеть Instagram. Фото: google.com

Социальная сеть Instagram ограничила некоторым пользователям возможность отправлять сообщения в Direct. Эту функцию добавили в целях защиты от нежелательных коммуникаций.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Ограничения на отправку сообщений

Теперь пользователь социальной сети сможет посылать только одно сообщение человеку, за которым он не следит. Продолжить диалог можно только тогда, когда пользователь подтвердит запрос на чат.

К тому же, если люди не следят друг за другом в Instagram, то они смогут отправлять только текст. Соцсеть ограничила отправку фото, видео и голосовых записей.

Эту функцию добавили для того, чтобы защитить владельцев аккаунтов от нежелательных коммуникаций с незнакомцами.

В социальной сети можно также настроить скрытие обидных слов и эмодзи. Если сообщения будут содержать такие символы, они автоматически попадают в скрытую папку.

Напомним, две новые полезные функции появились в мессенджере Viber для премиум-пользователей. Однако, пока они будут доступны только владельцам iPhone.

Также мы писали, что социальная сеть Twitter позволила своим пользователям скрывать "синюю галочку". Эту функцию добавили, чтобы не провоцировать мемы и насмешки.