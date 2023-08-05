Instagram установил ограничения на отправку сообщений в Direct
Социальная сеть Instagram ограничила некоторым пользователям возможность отправлять сообщения в Direct. Эту функцию добавили в целях защиты от нежелательных коммуникаций.
Об этом сообщает TechCrunch.
Ограничения на отправку сообщений
Теперь пользователь социальной сети сможет посылать только одно сообщение человеку, за которым он не следит. Продолжить диалог можно только тогда, когда пользователь подтвердит запрос на чат.
К тому же, если люди не следят друг за другом в Instagram, то они смогут отправлять только текст. Соцсеть ограничила отправку фото, видео и голосовых записей.
Эту функцию добавили для того, чтобы защитить владельцев аккаунтов от нежелательных коммуникаций с незнакомцами.
В социальной сети можно также настроить скрытие обидных слов и эмодзи. Если сообщения будут содержать такие символы, они автоматически попадают в скрытую папку.
Напомним, две новые полезные функции появились в мессенджере Viber для премиум-пользователей. Однако, пока они будут доступны только владельцам iPhone.
Также мы писали, что социальная сеть Twitter позволила своим пользователям скрывать "синюю галочку". Эту функцию добавили, чтобы не провоцировать мемы и насмешки.