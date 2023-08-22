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Facebook и Instagram позволят в Европе отключать рекомендации

22 августа 2023 19:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Facebook и Instagram позволят в Европе отключать рекомендации
Instagram в телефоне. Фото: Unsplash
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Компания Meta объявила о введении новых изменений в своих социальных сетях Facebook и Instagram для пользователей из Евросоюза. Согласно этим обновлениям, пользователи теперь будут иметь возможность просматривать публикации и видеоролики от тех, кого они отслеживают, в хронологическом порядке без вмешательства алгоритмов.

Об этом сообщает techcrunch.com

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Сообщается, что DSA обязывает крупные платформы и поисковики (VLOP и VLOSE) предоставить опцию отключения персонализации контента, основанной на AI, которая настраивает контент исходя из активности и интересов каждого пользователя.

В своем заявлении ответственный за глобальные вопросы в Meta Ник Клегг сказал, не углублялся в сложности своих рекомендательных систем на основе AI. 

"Теперь мы даем нашему европейскому сообществу возможность просматривать и находить контент в Reels, Stories, Search и других частях Facebook и Instagram, который не ранжируется Meta с использованием этих систем [рекомендаций AI]. Например, в Facebook и Instagram пользователи смогут просматривать истории и ролики только тех людей, на которых они подписаны, в хронологическом порядке, от самых новых до самых старых", — сказал он.

Вместо этого он подчеркнул, что новые функции предоставят больше возможностей для "просмотра и поиска" контента, основанного на источниках, которые пользователи выбрали сами, а не на их предыдущих действиях или интересах.

Напомним, что социальная сеть Instagram ограничила некоторым пользователям возможность отправлять сообщения в Direct. Эту функцию добавили в целях защиты от нежелательных коммуникаций.

Также мы писали, что социальная сеть Twitter позволила своим пользователям скрывать "синюю галочку". Эту функцию добавили, чтобы не провоцировать мемы и насмешки.

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