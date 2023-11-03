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Гендиректор Apple Тім Кук заявив, що компанія інвестує в ШІ, — подробиці

3 листопада 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Гендиректор Apple Тім Кук заявив, що компанія інвестує в ШІ
Тім Кук називає ШІ "фундаментальною технологією", яка присутня в кожному продукті компанії. Фото: ilenta.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Генеральний директор Apple Тім Кук підтвердив, що компанія продовжує активно інвестувати в генеративний штучний інтелект. Компанія розгортає машинне навчання на декількох напрямках.

Про це повідомив Supercharged.

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Що сказав гендиректор Apple

"Коли ми випускали iOS 17, вона включала такі функції, як Personal Voice та Live Voicemail. ШІ лежить в основі цих функцій. Ви можете отримати доступ до функцій, що рятують життя на годиннику та телефоні, таких як виявлення падіння, виявлення аварії та ЕКГ на годиннику. Ці функції були б неможливі без ШІ. Ми не називаємо їх так. Ми називаємо їх відповідно до їхньої споживчої користі, але фундаментальною технологією, що стоїть за ними, є штучний інтелект і машинне навчання. Я не буду вдаватися в подробиці, але ми багато інвестуємо. З часом ви побачите вдосконалення продуктів, в основі яких лежать ці технології", — зазначив Кук.

Що відомо про розробки Apple ШІ

  • У нещодавньому звіті видання The Information йдеться про те, що Apple витрачає мільйони доларів на день на розробку генеративного та розмовного ШІ.
  • Bloomberg повідомив, що компанія сподівається представити більше функцій генеративного ШІ вже 2024 року.

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