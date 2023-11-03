Гендиректор Apple Тім Кук заявив, що компанія інвестує в ШІ

Тім Кук називає ШІ "фундаментальною технологією", яка присутня в кожному продукті компанії. Фото: ilenta.com

Генеральний директор Apple Тім Кук підтвердив, що компанія продовжує активно інвестувати в генеративний штучний інтелект. Компанія розгортає машинне навчання на декількох напрямках.

Про це повідомив Supercharged.

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"Коли ми випускали iOS 17, вона включала такі функції, як Personal Voice та Live Voicemail. ШІ лежить в основі цих функцій. Ви можете отримати доступ до функцій, що рятують життя на годиннику та телефоні, таких як виявлення падіння, виявлення аварії та ЕКГ на годиннику. Ці функції були б неможливі без ШІ. Ми не називаємо їх так. Ми називаємо їх відповідно до їхньої споживчої користі, але фундаментальною технологією, що стоїть за ними, є штучний інтелект і машинне навчання. Я не буду вдаватися в подробиці, але ми багато інвестуємо. З часом ви побачите вдосконалення продуктів, в основі яких лежать ці технології", — зазначив Кук.

Що відомо про розробки Apple ШІ

У нещодавньому звіті видання The Information йдеться про те, що Apple витрачає мільйони доларів на день на розробку генеративного та розмовного ШІ.

Bloomberg повідомив, що компанія сподівається представити більше функцій генеративного ШІ вже 2024 року.

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