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iPhone 16 2024 року: перші інсайди про майбутній смартфон Apple

19 вересня 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 16 2024 року: перші інсайди про майбутній смартфон Apple
Базова модель iPhone 16 на відміну від iPhone 15 матиме більшу роздільну здатність. Фото: macrumors.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

iPhone 16 та iPhone 16 Plus у 2024 році можуть отримати плавнішу прокрутку та анімацію, позаяк Apple перейде на більш високочастотні дисплеї. Про це повідомив інсайдер Majin Bu на X (Twitter).

Підвищена роздільна здатність

Можливо у 2024 році для базових моделей використовуватимуть панель з частотою 90 Гц, а Pro-версії оснастять виключно 120-герцовими дисплеями. Нагадаємо, бюджетні версії iPhone досі працюють при роздільній здатності у 60 Гц.

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Нагадаємо, частота оновлення гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro обмежена 96 Гц, і вона вмикається лише під час перегляду фільмів. Тому існує ймовірність, що iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримають оновлення лише до 90 Гц.

Технологія LTPO OLED

Видання WCCFTech також зазначає, що панелі для iPhone 16 та iPhone 16 Plus збираються робити за технологією LTPO OLED. Втім, за словами Росса Янга, який має солідний послужний список щодо технології дисплеїв, які Apple використовує в різних продуктах, каліфорнійський гігант впровадить технологію LTPO пізніше — в усі моделі iPhone 17 у 2025 році.

Плани Apple щодо iPhone 16 та iPhone 16 Plus можуть з часом змінитися, тому оглядачі рекомендують ставитися до подібної інформації обережно.

Раніше ми повідомляли, що Apple випустила 17 версію iOS. Також ми писали про різницю між iPhone 15 та iPhone 14.

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