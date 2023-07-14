Google Labs випускає свій перший ноутбук з ШІ: що він вміє

NotebookLM — експериментальний продукт, створений невеликою командою в Google Labs. Фото: Wikipedia

Новий пристрій Google матиме NotebookLM — програмне забезпечення для нотаток, в основі якого лежить мовна модель. Замість типового чат-бота це програмне забезпечення працює з контентом, який ви вже маєте.

"Ключова відмінність NotebookLM від традиційних чат-ботів зі штучним інтелектом полягає в тому, що NotebookLM дозволяє "заземлити" мовну модель у ваших нотатках і джерелах", — пояснили у Google.

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Що вміє NotebookLM

Коли ви завантажуєте Google Doc в NotebookLM, він автоматично генерує короткий зміст документа й надає ключові теми та питання для кращого зрозуміння матеріалу.

Можна попросити NotebookLM, щоб він створив глосарій ключових термінів, стислий виклад конкретних аспектів документа тощо.

Якщо ви створюєте контент, можна поділитися ідеями для відео та попросити його створити сценарій, відповідно до релізу.

NotebookLM — це експериментальний продукт, створений невеликою командою в Google Labs. Команда має намір протестувати його і дізнатися, як вдосконалити технологію, перш ніж просувати її далі.

Наразі NotebookLM тестується невеликою групою користувачів у США.

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