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Google Labs випускає свій перший ноутбук з ШІ: що він вміє

14 липня 2023 20:10
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Google Labs випускає свій перший ноутбук з ШІ: що він вміє
NotebookLM — експериментальний продукт, створений невеликою командою в Google Labs. Фото: Wikipedia
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Новий пристрій Google матиме NotebookLM — програмне забезпечення для нотаток, в основі якого лежить мовна модель. Замість типового чат-бота це програмне забезпечення працює з контентом, який ви вже маєте.

"Ключова відмінність NotebookLM від традиційних чат-ботів зі штучним інтелектом полягає в тому, що NotebookLM дозволяє "заземлити" мовну модель у ваших нотатках і джерелах", — пояснили у Google.

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Що вміє NotebookLM

  • Коли ви завантажуєте Google Doc в NotebookLM, він автоматично генерує короткий зміст документа й надає ключові теми та питання для кращого зрозуміння матеріалу.
  • Можна попросити NotebookLM, щоб він створив глосарій ключових термінів, стислий виклад конкретних аспектів документа тощо.
  • Якщо ви створюєте контент, можна поділитися ідеями для відео та попросити його створити сценарій, відповідно до релізу.

NotebookLM — це експериментальний продукт, створений невеликою командою в Google Labs. Команда має намір протестувати його і дізнатися, як вдосконалити технологію, перш ніж просувати її далі.

Наразі NotebookLM тестується невеликою групою користувачів у США.

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