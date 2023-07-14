Google Labs випускає свій перший ноутбук з ШІ: що він вміє
Новий пристрій Google матиме NotebookLM — програмне забезпечення для нотаток, в основі якого лежить мовна модель. Замість типового чат-бота це програмне забезпечення працює з контентом, який ви вже маєте.
"Ключова відмінність NotebookLM від традиційних чат-ботів зі штучним інтелектом полягає в тому, що NotebookLM дозволяє "заземлити" мовну модель у ваших нотатках і джерелах", — пояснили у Google.
Що вміє NotebookLM
- Коли ви завантажуєте Google Doc в NotebookLM, він автоматично генерує короткий зміст документа й надає ключові теми та питання для кращого зрозуміння матеріалу.
- Можна попросити NotebookLM, щоб він створив глосарій ключових термінів, стислий виклад конкретних аспектів документа тощо.
- Якщо ви створюєте контент, можна поділитися ідеями для відео та попросити його створити сценарій, відповідно до релізу.
NotebookLM — це експериментальний продукт, створений невеликою командою в Google Labs. Команда має намір протестувати його і дізнатися, як вдосконалити технологію, перш ніж просувати її далі.
Наразі NotebookLM тестується невеликою групою користувачів у США.
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