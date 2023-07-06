Anker випустив супер компактний павербанк для iPhone

Anker Nano Power Bank не більший за коробочку сірників. Фото: 9to5toys

Компанія Anker презентувала новий павербанк для iPhone. Маленькі габарити моделі Anker Nano Power Bank роблять його найкращим помічником акумулятора смартфона у дорозі.

За повідомленням 9to5toys, мініатюрний павербанк продається в США за 32 дол (1174 грн за актуальним валютним курсом).

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Характеристики Anker Nano Power Bank

Місткість — 5000 мАг.

Потужність — 12 Вт

Підключається до iPhone знизу за допомогою вбудованого Lightning-штекера.

За одну сесію може зарядити iPhone або iPad та кейс для AirPods 1,5-2 рази.

Anker Nano Power Bank виглядає як природнє подовження iPhone. Фото: Anker

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