Anker випустив супер компактний павербанк для iPhone

Мініатюрний помічник: Anker випустив суперкомпактний павербанк для iPhone
6 липня 2023 21:45
Anker Nano Power Bank не більший за коробочку сірників. Фото: 9to5toys
Компанія Anker презентувала новий павербанк для iPhone. Маленькі габарити моделі Anker Nano Power Bank роблять його найкращим помічником акумулятора смартфона у дорозі.
За повідомленням 9to5toys, мініатюрний павербанк продається в США за 32 дол (1174 грн за актуальним валютним курсом).
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Характеристики Anker Nano Power Bank
- Місткість — 5000 мАг.
- Потужність — 12 Вт
- Підключається до iPhone знизу за допомогою вбудованого Lightning-штекера.
- За одну сесію може зарядити iPhone або iPad та кейс для AirPods 1,5-2 рази.
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