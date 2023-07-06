Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Мініатюрний помічник: Anker випустив суперкомпактний павербанк для iPhone arrow

Мініатюрний помічник: Anker випустив суперкомпактний павербанк для iPhone

6 липня 2023 21:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Anker випустив супер компактний павербанк для iPhone
Anker Nano Power Bank не більший за коробочку сірників. Фото: 9to5toys
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компанія Anker презентувала новий павербанк для iPhone. Маленькі габарити моделі Anker Nano Power Bank роблять його найкращим помічником акумулятора смартфона у дорозі.

За повідомленням 9to5toys, мініатюрний павербанк продається в США за 32 дол (1174 грн за актуальним валютним курсом).

Читайте також:

На полицях українських магазинів новинки поки ще немає. Вся надія на AliExpress.

Характеристики Anker Nano Power Bank

  • Місткість — 5000 мАг.
  • Потужність — 12 Вт
  • Підключається до iPhone знизу за допомогою вбудованого Lightning-штекера.
  • За одну сесію може зарядити iPhone або iPad та кейс для AirPods 1,5-2 рази.
Anker Nano Power Bank виглядає як природнє подовження iPhone. Фото: Anker

Раніше ми писали, які бренди випустять смартфони з рекордною оперативкою.

Також ми публікували ТОП-5 найкращих у 2023 році чохлів для смартфонів з корисними функціями.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз