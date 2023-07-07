Чому Google Pixel Fold назвали найгіршим смартфоном

Google Pixel Fold виявився не готовим до випробувань грубою силою. Фото: wired

На YouTube-каналі JerryRigEverything викладено тест на міцність нового смартфона Google Pixel Fold. Результати вражають – прилад за ціною 1799 дол не витримав елементарних фізичних навантажень.

Pixel Fold представили лише у травні 2023 року. При чому Google заявляв, що на смартфоні встановлений найміцніший шарнір на ринку. Але автор ролика зазначив, що Pixel Fold є одним з найкрихкіших смартфонів з тих, що він випробовував. А перепсував він техніки немало.

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Внутрішній складаний екран дряпається просто нігтем.

Корпус моделі також досить легко подряпати.

Міцнішим є зовнішній екран.

Зовнішній екран отримав пошкодження від запальнички.

За 8 секунд нагрівання запальничкою внутрішнього екрана, прилад відімкнувся.

Вигин смартфона зламався при першому ж несильному натисканні в протилежному складанню напрямку.

Кількома несильними рухами блогер розламав Google Pixel Fold повністю.

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