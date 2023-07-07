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Краш-тест: чому Google Pixel Fold назвали найгіршим смартфоном

7 липня 2023 15:42
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Чому Google Pixel Fold назвали найгіршим смартфоном
Google Pixel Fold виявився не готовим до випробувань грубою силою. Фото: wired
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На YouTube-каналі JerryRigEverything викладено тест на міцність нового смартфона Google Pixel Fold. Результати вражають – прилад за ціною 1799 дол не витримав елементарних фізичних навантажень.

Pixel Fold представили лише у травні 2023 року. При чому Google заявляв, що на смартфоні встановлений найміцніший шарнір на ринку. Але автор ролика зазначив, що Pixel Fold є одним з найкрихкіших смартфонів з тих, що він випробовував. А перепсував він техніки немало.

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Що показав текст на міцність Google Pixel Fold

  • Внутрішній складаний екран дряпається просто нігтем.
  • Корпус моделі також досить легко подряпати.
  • Міцнішим є зовнішній екран.
  • Зовнішній екран отримав пошкодження від запальнички.
  • За 8 секунд нагрівання запальничкою внутрішнього екрана, прилад відімкнувся.
  • Вигин смартфона зламався при першому ж несильному натисканні в протилежному складанню напрямку.
  • Кількома несильними рухами блогер розламав Google Pixel Fold повністю.

Раніше ми повідомляли, що Apple змінила плани виробництва Vision Pro. Гарнітури змішаної реальності для всіх охочих не вистачить.

Також ми публікували рейтинг смартфонів Android у 2023 році за показником ціна-якість.

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