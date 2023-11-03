Лайфхаки: що відбувається зі смартфоном на холоді та як цьому зарадити

На морозі можна користуватися телефоном не довше 10 хвилин поспіль. Фото: freepik

Батареї смартфона мають рекомендовану температуру експлуатації від 0°C до 35°C, й в холодну пору року витримувати цей діапазон на вулиці майже неможливо. Як зарадити негативному впливу погоди та зберегти телефон?

Про це написав iTECHua.

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Смартфон швидко розряджається

Сучасні моделі використовують літій-іонні та літій-полімерні акумулятори, в яких з падінням температури знижується прохідність іонів літію крізь електроліт.

Задля підтримки потрібної для роботи смартфона напруги доводиться задіяти більший ресурс акумулятора, через що він швидше розряджається.

Якщо температура опускається до 0°C, смартфон розряджається приблизно на 10% швидше, до -15°C — на 50-60%. Зауважимо, що йдеться про температуру електроліту, а не повітря.

Коли температура електроліту виходить за межі рекомендованого діапазону, це ще й впливає на скорочення терміну служби батареї.

Смартфон раптово вимикається

Низька температура електроліту уповільнює іони літію, і в якийсь момент батарея вже не може подавати потрібну напругу.

Як користуватися смартфоном в морози

Носіть смартфон у чохлі — так його корпус охолоджуватиметься повільніше.

Тримайте пристрій в теплих кишенях.

Скоротіть час використання пристрою, звертаючись до нього лише за крайньої потреби протягом максимум 10 хвилин поспіль.

У жодному разі не намагайтеся заряджати телефон на морозі.

Якщо телефон вимкнувся, поверніться додому або покладіть ближче до тіла на вулиці, дайте пристрою відлежатися 20 хвилин і лише після цього вмикайте.

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