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Как пользоваться смартфоном, чтобы он пережил холод, — лайфхаки

3 ноября 2023 07:14
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Лайфхаки: что происходит со смартфоном на холоде и как этому помочь
На морозе можно пользоваться телефоном не больше 10 минут подряд. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Батареи смартфона имеют рекомендованную температуру эксплуатации от 0 до 35°C, и в холодное время года выдерживать этот диапазон на улице почти невозможно. Как избежать негативного влияния погоды и сохранить телефон?

Об этом пишет iTECHua.

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  • Смартфон быстро разряжается

Современные модели используют литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, в которых с падением температуры снижается проходимость ионов лития через электролит.

Для поддержки нужного для работы смартфона напряжения приходится задействовать больший ресурс аккумулятора, из-за чего он разряжается быстрее.

Если температура опускается до 0°C, смартфон разряжается примерно на 10% быстрее, до -15°C — на 50-60%. Заметим, что речь идет о температуре электролита, а не воздухе.

Когда температура электролита выходит за пределы рекомендуемого диапазона, это также влияет на сокращение срока службы батареи.

  • Смартфон внезапно выключается

Низкая температура электролита замедляет ионы лития и в какой-то момент батарея уже не может подавать нужное напряжение.

Как пользоваться смартфоном в морозы

  • Носите смартфон в чехле — так его корпус будет охлаждаться медленнее.
  • Держите устройство в теплых карманах.
  • Сократите время использования устройства, обращаясь к нему только при крайней необходимости в течение максимум 10 минут.
  • Не пытайтесь заряжать телефон на морозе.
  • Если телефон выключился, вернитесь домой или положите поближе к телу на улице, дайте устройству полежать 20 минут и только после этого включайте.

Раньше мы писали, как правильно заряжать гаджеты.
Также эксперт объяснил, как неправильная зарядка может отразиться на iPhone 15.

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