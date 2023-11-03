Лайфхаки: что происходит со смартфоном на холоде и как этому помочь

Как пользоваться смартфоном, чтобы он пережил холод, — лайфхаки
Батареи смартфона имеют рекомендованную температуру эксплуатации от 0 до 35°C, и в холодное время года выдерживать этот диапазон на улице почти невозможно. Как избежать негативного влияния погоды и сохранить телефон?
Об этом пишет iTECHua.
Какие проблемы возникают с телефоном на морозе
- Смартфон быстро разряжается
Современные модели используют литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, в которых с падением температуры снижается проходимость ионов лития через электролит.
Для поддержки нужного для работы смартфона напряжения приходится задействовать больший ресурс аккумулятора, из-за чего он разряжается быстрее.
Если температура опускается до 0°C, смартфон разряжается примерно на 10% быстрее, до -15°C — на 50-60%. Заметим, что речь идет о температуре электролита, а не воздухе.
Когда температура электролита выходит за пределы рекомендуемого диапазона, это также влияет на сокращение срока службы батареи.
- Смартфон внезапно выключается
Низкая температура электролита замедляет ионы лития и в какой-то момент батарея уже не может подавать нужное напряжение.
Как пользоваться смартфоном в морозы
- Носите смартфон в чехле — так его корпус будет охлаждаться медленнее.
- Держите устройство в теплых карманах.
- Сократите время использования устройства, обращаясь к нему только при крайней необходимости в течение максимум 10 минут.
- Не пытайтесь заряжать телефон на морозе.
- Если телефон выключился, вернитесь домой или положите поближе к телу на улице, дайте устройству полежать 20 минут и только после этого включайте.
Раньше мы писали, как правильно заряжать гаджеты.
Также эксперт объяснил, как неправильная зарядка может отразиться на iPhone 15.
Читайте Новини.LIVE!