Експерт пояснив, як неправильна зарядка може повпливати на iPhone 15

Нові iPhone 15 від компанії Apple. Фото: CNA

Якщо під час заряджання нових смартфонів Apple із серії iPhone 15 використовувати несертифіковані блоки живлення та кабелі USB-С, пристрої можуть назавжди вийти з ладу. Підробки мають неналежні засоби захисту смартфонів.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на слова власниці сервісного центру iPad Rehab Джеси Джонс.

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Джеса Джонс каже, що підробки мають неналежні засоби захисту смартфонів, такі як потрібно для Apple. Використання несертифікованих кабелів та блоків живлення може привести до поломки смартфона, якщо, до прикладу, відбудеться різкий перепад напруги в електромережі.

"Високоякісні зарядні пристрої, по суті, є маленькими електронними пристроями з крихітними платами і чіпами всередині. Наприклад, в офіційному кабелі Lightning від Apple є два чіпи: один підтверджує, що аксесуар зроблено відповідно до вимог вендора, а інший діє як запобіжник. Завдяки йому у разі перепаду напруги буде зламано лише зарядний пристрій, а не сам смартфон", — каже Джонс.

Раніше ми повідомляли, що 12 вересня відбулася довгоочікувана презентація iPhone 15. Також стало відомо, скільки доведеться викласти за новинки Apple: iPhone 15 та Watch Series 9.

Додамо, Ілон Маск висміяв "унікальне" оновлення iPhone 15.