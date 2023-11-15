Instagram дозволив робити "вічні" дописи для близьких друзів

Соцмережа Instagram. Фото: Pexels

Соціальна мережа Instagram вирішила оновити популярну функцію. Користувачі зможуть поширювати свій контент з основної стрічки тільки серед обраних людей зі списку "Близькі друзі". Раніше це можна було робити лише в Instagram-stories.

Про це повідомляє TechCrunch.

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Оновлення Instagram

У 2021 році соцмережа дозволила своїм користувачам ділитися фото та відео з обмеженим колом людей, які є в списку "Близькі друзі". Це можна було робити лише в історіях, що зникають за 24 години.

Тепер люди зможуть публікувати дописи для списку "Близьких друзів". Для цього потрібно відкрити меню "Аудиторія" та обрати свій список "Близькі друзі". Його можна створити заздалегідь або перед дописом. Список не буде змінюватися для всіх типів публікацій.

Допис для близьких друзів. Фото: Instagram

Допис у стрічці буде позначений зеленою зірочкою. Вподобання та коментарі будуть бачитимуть лише користувачі з вашого списку.

Нагадаємо, компанія Meta тестує нову функцію в соцмережі Instagram. За її допомогою можна переглянути публікації лише користувачів Meta Verified.

Також ми писали, що десятки штатів Сполучених Штатів Америки судяться з компанією Meta Platforms та її підрозділом Instagram. Вони звинувачують їх у розпалюванні кризи психічного здоров'я молоді через те, що їхні соціальні медіа-платформи викликають залежність.