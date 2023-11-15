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Instagram разрешил делать "вечные" посты для близких друзей

15 ноября 2023 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Instagram разрешил делать "вечные" посты для близких друзей
Соцсеть Instagram. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Социальная сеть Instagram решила обновить популярную функцию. Пользователи смогут распространять свой контент из основной ленты только среди избранных людей из списка "Близкие друзья". Ранее это можно было делать только в Instagram-stories.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Обновление Instagram

В 2021 году соцсеть позволила своим пользователям делиться фото и видео с ограниченным кругом людей, которые находятся в списке "Близкие друзья". Это можно было делать только в исчезающих за 24 часа историях.

Теперь люди смогут публиковать посты для списка "Близких друзей". Для этого необходимо открыть меню "Аудитория" и выбрать список "Близкие друзья". Его можно создать заранее или перед постом. Список не будет меняться для всех типов публикаций.

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Пост для близких друзей. Фото: Instagram

Пост в ленте будет обозначен зеленой звездочкой. Лайки и комментарии будут видеть только пользователи из вашего списка.

Напомним, компания Meta тестирует новую функцию в соцсети Instagram. С ее помощью можно просмотреть публикации только пользователей Meta Verified.

Также мы писали, что десятки штатов Соединенных Штатов Америки судятся с компанией Meta Platforms и ее подразделением Instagram. Они обвиняют их в разжигании кризиса психического здоровья молодежи из-за того, что их социальные медиа-платформы вызывают зависимость.

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