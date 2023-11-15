Instagram разрешил делать "вечные" посты для близких друзей

Соцсеть Instagram. Фото: Pexels

Социальная сеть Instagram решила обновить популярную функцию. Пользователи смогут распространять свой контент из основной ленты только среди избранных людей из списка "Близкие друзья". Ранее это можно было делать только в Instagram-stories.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Обновление Instagram

В 2021 году соцсеть позволила своим пользователям делиться фото и видео с ограниченным кругом людей, которые находятся в списке "Близкие друзья". Это можно было делать только в исчезающих за 24 часа историях.

Теперь люди смогут публиковать посты для списка "Близких друзей". Для этого необходимо открыть меню "Аудитория" и выбрать список "Близкие друзья". Его можно создать заранее или перед постом. Список не будет меняться для всех типов публикаций.

Пост для близких друзей. Фото: Instagram

Пост в ленте будет обозначен зеленой звездочкой. Лайки и комментарии будут видеть только пользователи из вашего списка.

Напомним, компания Meta тестирует новую функцию в соцсети Instagram. С ее помощью можно просмотреть публикации только пользователей Meta Verified.

Также мы писали, что десятки штатов Соединенных Штатов Америки судятся с компанией Meta Platforms и ее подразделением Instagram. Они обвиняют их в разжигании кризиса психического здоровья молодежи из-за того, что их социальные медиа-платформы вызывают зависимость.