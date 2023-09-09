Instagram тестує нову функцію: деталі

Додаток Instagram у телефоні. Фото: dalimarketing.com

Instagram активно досліджує нові способи покращення інтерактивності своєї платформи. Нещодавно деякі користувачі, включаючи Лію Хаберман з ресурсу новин ICYMI, помітили, що зараз ведеться тестування нової функції: можливості ділитися контентом зі стрічки виключно з групою "Близькі друзі".

Про це повідомляє TechCrunch.

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Представник компанії Meta підтвердив TechCrunch цю інформацію, уточнивши, що експерименти проводяться в низці країн, не уточнивши при цьому в яких.

"Ми досліджуємо, як надати можливість нашим користувачам у різних куточках світу ділитися своїм контентом лише з тими, кого вони вважають близькими друзями. Наша мета — постійно розвивати інструменти для креативного спілкування в рамках Instagram", — сказав він.

Coming to Instagram 🔥 Close Friends feed post. It's been spotted by someone posting in the UK



Це означає, що люди off Stories and out of DMs — create a Close Friends feed experience



h/t @jordLS pic.twitter.com/BBp0uDpJnF — Lia Haberman (@liahaberman) September 4, 2023

Якщо цей функціонал буде впроваджений на всесвітньому рівні, це може знизити потребу користувачів створювати так звані "finsta" акаунти, які є додатковими профілями для більш приватного спілкування з друзями.

Ви можете зараз отримувати повідомлення для ваших близьких friends on instagram?? pic.twitter.com/jeniCCbbAJ — mac ∞ (@haileyuptn) September 1, 2023

Нагадаємо, що розробники соціальної мережі Instagram планують додати нову функцію. Вона дозволить користувачам ділитися коментарями підписників у своїх Stories.

Також ми писали, що соціальна мережа Instagram обмежила деяким користувачам можливість надсилати повідомлення до Direct. Цю функцію додали з метою захисту від небажаних комунікацій