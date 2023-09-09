Instagram тестує нову функцію: деталі
Instagram активно досліджує нові способи покращення інтерактивності своєї платформи. Нещодавно деякі користувачі, включаючи Лію Хаберман з ресурсу новин ICYMI, помітили, що зараз ведеться тестування нової функції: можливості ділитися контентом зі стрічки виключно з групою "Близькі друзі".
Про це повідомляє TechCrunch.
Нова функція в Instagram
Представник компанії Meta підтвердив TechCrunch цю інформацію, уточнивши, що експерименти проводяться в низці країн, не уточнивши при цьому в яких.
"Ми досліджуємо, як надати можливість нашим користувачам у різних куточках світу ділитися своїм контентом лише з тими, кого вони вважають близькими друзями. Наша мета — постійно розвивати інструменти для креативного спілкування в рамках Instagram", — сказав він.
Coming to Instagram 🔥 Close Friends feed post. It's been spotted by someone posting in the UK— Lia Haberman (@liahaberman) September 4, 2023
Це означає, що люди off Stories and out of DMs — create a Close Friends feed experience
h/t @jordLS pic.twitter.com/BBp0uDpJnF
Якщо цей функціонал буде впроваджений на всесвітньому рівні, це може знизити потребу користувачів створювати так звані "finsta" акаунти, які є додатковими профілями для більш приватного спілкування з друзями.
Ви можете зараз отримувати повідомлення для ваших близьких friends on instagram?? pic.twitter.com/jeniCCbbAJ— mac ∞ (@haileyuptn) September 1, 2023
Нагадаємо, що розробники соціальної мережі Instagram планують додати нову функцію. Вона дозволить користувачам ділитися коментарями підписників у своїх Stories.
Також ми писали, що соціальна мережа Instagram обмежила деяким користувачам можливість надсилати повідомлення до Direct. Цю функцію додали з метою захисту від небажаних комунікацій