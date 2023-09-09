Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Instagram тестує нову функцію: деталі arrow

Instagram тестує нову функцію: деталі

9 вересня 2023 17:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Instagram тестує нову функцію: деталі
Додаток Instagram у телефоні. Фото: dalimarketing.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Instagram активно досліджує нові способи покращення інтерактивності своєї платформи. Нещодавно деякі користувачі, включаючи Лію Хаберман з ресурсу новин ICYMI, помітили, що зараз ведеться тестування нової функції: можливості ділитися контентом зі стрічки виключно з групою "Близькі друзі".

Про це повідомляє TechCrunch.

Читайте також:

Нова функція в Instagram

Представник компанії Meta підтвердив TechCrunch цю інформацію, уточнивши, що експерименти проводяться в низці країн, не уточнивши при цьому в яких.

"Ми досліджуємо, як надати можливість нашим користувачам у різних куточках світу ділитися своїм контентом лише з тими, кого вони вважають близькими друзями. Наша мета постійно розвивати інструменти для креативного спілкування в рамках Instagram", — сказав він.

Якщо цей функціонал буде впроваджений на всесвітньому рівні, це може знизити потребу користувачів створювати так звані "finsta" акаунти, які є додатковими профілями для більш приватного спілкування з друзями.

Нагадаємо, що розробники соціальної мережі Instagram планують додати нову функцію. Вона дозволить користувачам ділитися коментарями підписників у своїх Stories.

Також ми писали, що соціальна мережа Instagram обмежила деяким користувачам можливість надсилати повідомлення до Direct. Цю функцію додали з метою захисту від небажаних комунікацій

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз