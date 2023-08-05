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Instagram встановив обмеження на надсилання повідомлень у Direct

5 серпня 2023 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Instagram встановив обмеження на надсилання повідомлень у Direct
Соціальна мережа Instagram. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Соціальна мережа Instagram обмежила деяким користувачам можливість надсилати повідомлення у Direct. Цю функцію додали з метою захисту від небажаних комунікацій.

Про це повідомляє TechCrunch

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Обмеження на надсилання повідомлень

Відтепер користувач соціальної мережі зможе надсилати лише одне повідомлення людині, за якою він не слідкує. Продовжити діалог можна буде лише тоді, коли користувач підтвердить запит на чат. 

До того ж, якщо люди не стежать один за одним в Instagram, то вони зможуть надсилати лише текст. Соцмережа обмежила відправку фото, відео та голосових записів.

Цю функцію додали для того, що захистити власників облікових записів від небажаних комунікацій з незнайомцями. 

У соціальній мережі можна також налаштувати приховування образливих слів та емодзі. Якщо повідомленні будуть містити такі символи, то вони автоматично будуть потрапляти до прихованої папки.

Нагадаємо, дві нові корисні функції з'явилися у месенджері Viber для преміумкористувачів. Втім, поки вони будуть доступні лише для власників iPhone.

Також ми писали, що соціальна мережа Twitter дозволила своїм користувачам приховувати "синю галочку". Цю функцію додали, щоб не провокувати меми й насмішки.

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