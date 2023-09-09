Instagram тестирует новую функцию: детали

Приложение Instagram в телефоне. Фото: dalimarketing.com

Instagram активно исследует новые способы улучшения интерактивности своей платформы. Недавно некоторые пользователи, включая Лию Хаберман из новостного ресурса ICYMI, заметили, что сейчас ведется тестирование новой функции: возможности делиться контентом из ленты исключительно с группой "Близкие друзья".

Об этом сообщает TechCrunch.

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Представитель компании Meta подтвердил TechCrunch эту информацию, уточнив, что эксперименты проводятся в ряде стран, не уточнив при этом в каких.

"Мы исследуем, как предоставить возможность нашим пользователям в разных уголках мира делиться своим контентом только с теми, кого они считают близкими друзьями. Наша цель — постоянно развивать инструменты для креативного общения в рамках Instagram", — сказал он.

Coming to Instagram 🔥 Close Friends feed post. It’s been spotted by someone posting in the UK



This would be one way to get people off Stories and out of DMs — create a Close Friends feed experience



h/t @jordLS pic.twitter.com/BBp0uDpJnF — Lia Haberman (@liahaberman) September 4, 2023

Если данный функционал будет внедрен на всемирном уровне, это может снизить потребность пользователей создавать так называемые "finsta" аккаунты, которые служат дополнительными профилями для более частного общения с друзьями.

you can now make posts for just your close friends on instagram?? pic.twitter.com/jeniCCbbAJ — mac ∞ (@haileyuptn) September 1, 2023

Напомним, что разработчики социальной сети Instagram планируют добавить новую функцию. Она позволит пользователям делиться комментариями подписчиков в своих Stories.

Также мы писали, что социальная сеть Instagram ограничила некоторым пользователям возможность отправлять сообщения в Direct. Эту функцию добавили в целях защиты от нежелательных коммуникаций