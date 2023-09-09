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Instagram тестирует новую функцию: детали

9 сентября 2023 17:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Instagram тестирует новую функцию: детали
Приложение Instagram в телефоне. Фото: dalimarketing.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Instagram активно исследует новые способы улучшения интерактивности своей платформы. Недавно некоторые пользователи, включая Лию Хаберман из новостного ресурса ICYMI, заметили, что сейчас ведется тестирование новой функции: возможности делиться контентом из ленты исключительно с группой "Близкие друзья".

Об этом сообщает TechCrunch.

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Представитель компании Meta подтвердил TechCrunch эту информацию, уточнив, что эксперименты проводятся в ряде стран, не уточнив при этом в каких. 

"Мы исследуем, как предоставить возможность нашим пользователям в разных уголках мира делиться своим контентом только с теми, кого они считают близкими друзьями. Наша цель постоянно развивать инструменты для креативного общения в рамках Instagram", — сказал он.

Если данный функционал будет внедрен на всемирном уровне, это может снизить потребность пользователей создавать так называемые "finsta" аккаунты, которые служат дополнительными профилями для более частного общения с друзьями.

Напомним, что разработчики социальной сети Instagram планируют добавить новую функцию. Она позволит пользователям делиться комментариями подписчиков в своих Stories.

Также мы писали, что социальная сеть Instagram ограничила некоторым пользователям возможность отправлять сообщения в Direct. Эту функцию добавили в целях защиты от нежелательных коммуникаций

 

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