iPhone 15 може нагріватися до небезпечної температури: із чим це пов'язано

iPhone 15 при огляді. Фото: google.com

При надмірному навантаженні iPhone 15 Pro має здатність нагріватися до 42°C. Це може призвести до опіку першого ступеня в користувача.

Про це повідомляє GizmoChina.

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iPhone 15 здатен нагрітися до 42°C

Зазначається, що найбільше гаджет перегрівається в правій верхній частині — біля процесора. За даними видання, це може бути пов'язано з виробництвом чіпів A17 Pro, з яким в Apple проблеми, тому компанія могла зробити їх менш якісними.

The natural titanium iPhone 15 Pro gets extremely hot, so much so that it becomes difficult to hold. Furthermore, it heats up after just a 2-minute FaceTime call or when scrolling through reels for 8-10 minutes. This is a new issue for me, as I've never encountered this with any… pic.twitter.com/Qu0QK1xGLd — Mohit Verma (@itz_mohitverma) September 25, 2023

Перші тести показали, що iPhone 15 Pro швидко починає обмежувати продуктивність під навантаженням, знижуючи максимальну тактову частоту процесора. У середньому потужність A17 Pro знижується на 25% вже після двох хвилин навантаження.

Також у гаджеті відсутня система охолодження, що призводить до швидкого нагрівання iPhone 15 та тривалого часу для охолодження.

Нагадаємо, що приблизно за місяць до офіційної презентації iPhone 15 в мережі з'явився прогноз, якими будуть топові моделі iPhone 16 у 2024 році, від технічного аналітика інвесткомпанії Haitong International Securities Джеффа Пу. А одразу після показу цьогорічних новинок Apple уся мережа небезпідставно обговорює майбутні моделі смартфонів 2024 року.

Загальний вердикт аналітиків та інсайдерів — iPhone 16 вийде з більшими та серйознішими оновленнями. А отже, немає сенсу міняти на 15-ту серію свої старші iPhone, а просто почекати ще один рік.