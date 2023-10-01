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iPhone 15 може нагріватися до небезпечної температури: із чим це пов'язано

1 жовтня 2023 04:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
iPhone 15 може нагріватися до небезпечної температури: із чим це пов'язано
iPhone 15 при огляді. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

При надмірному навантаженні iPhone 15 Pro має здатність нагріватися до 42°C. Це може призвести до опіку першого ступеня в користувача.

Про це повідомляє GizmoChina.

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Зазначається, що найбільше гаджет перегрівається в правій верхній частині — біля процесора. За даними видання, це може бути пов'язано з виробництвом чіпів A17 Pro, з яким в Apple проблеми, тому компанія могла зробити їх менш якісними.

Перші тести показали, що iPhone 15 Pro швидко починає обмежувати продуктивність під навантаженням, знижуючи максимальну тактову частоту процесора. У середньому потужність A17 Pro знижується на 25% вже після двох хвилин навантаження.

Також у гаджеті відсутня система охолодження, що призводить до швидкого нагрівання iPhone 15 та тривалого часу для охолодження.

Нагадаємо, що приблизно за місяць до офіційної презентації iPhone 15 в мережі з'явився прогноз, якими будуть топові моделі iPhone 16 у 2024 році, від технічного аналітика інвесткомпанії Haitong International Securities Джеффа Пу. А одразу після показу цьогорічних новинок Apple уся мережа небезпідставно обговорює майбутні моделі смартфонів 2024 року.

Загальний вердикт аналітиків та інсайдерів — iPhone 16 вийде з більшими та серйознішими оновленнями. А отже, немає сенсу міняти на 15-ту серію свої старші iPhone, а просто почекати ще один рік.

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