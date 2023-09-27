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iPhone 15: чому його варто проігнорувати та дочекатися iPhone 16 у 2024 році

27 вересня 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15: чому його варто проігнорувати та дочекатися iPhone 16 у 2024 році
Моделі смартфонів Apple 2024 року будуть набагато крутішими за iPhone 15. Фото: Apple
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Приблизно за місяць до офіційної презентації iPhone 15 в мережі з'явився прогноз, якими будуть топові моделі iPhone 16 у 2024 році, від технічного аналітика інвесткомпанії Haitong International Securities Джеффа Пу. А одразу після показу цьогорічних новинок Apple уся мережа небезпідставно обговорює майбутні моделі смартфонів 2024 року.

Загальний вердикт аналітиків та інсайдерів — iPhone 16 вийде з більшими та серйознішими оновленнями. А, отже, немає сенсу міняти на 15-ту серію свої старші iPhone, а просто почекати ще один рік.

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Головні чутки про iPhone 16

Підвищена роздільна здатність

  • Для базових моделей використовуватимуть панель з частотою 90 Гц, а Pro-версії оснастять виключно 120-герцовими дисплеями. Нагадаємо, бюджетні версії iPhone досі працюють при роздільній здатності у 60 Гц.

Технологія LTPO OLED

  • Панелі для iPhone 16 та iPhone 16 Plus збираються робити за технологією LTPO OLED.

5-кратний зум

  • iPhone 16 Pro отримає 5-кратний оптичний зум у 2024 році. Поки його мають лише топові моделі 16 лінійки.

Збільшення екранів

  • Дисплеї в iPhone 16 Pro і 16 Pro Max відповідно збільшать до 6,3 та 6,9 дюйма проти сьогодняшніх 6,1 та 6,7.

48 МП ультраширококутна камера

  • Такий об'єктив в iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max дасть змогу пристрою захоплювати більше світла, а значить — отримувати якісніші фото, особливо під час зйомки в умовах низької освітленості.

Підтримка Wi-Fi 7

  • Такі пристрої здатні одночасно обмінюватися даними в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц. Це забезпечує швидкість Wi-Fi понад 40 Гбіт/с. Що вчетверо перевищує максимальну швидкість передавання даних порівняно з очікуваною Wi-Fi 6E.

Ультимативний флагман

  • Подейкують, що Apple у 2024 році випустить супер флагман, який стоятиме вище моделі Pro Max. Прогнозують, що він отримає назву Ultra.

Раніше було названо смартфон з лінійки iPhone 15, який не відповідає показнику ціна — якість. Також ми повідомляли, що в Україні продають контрабандні iPhone 15 Pro Max з пам'яттю на 1 ТБ за 106 000 грн.

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