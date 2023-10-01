iPhone 15 может нагреваться до опасной температуры: с чем это связано

iPhone 15 при обзоре. Фото: google.com

При чрезмерной нагрузке iPhone 15 Pro может нагреваться до 42°C. Это может привести к ожогу первой ступени у пользователя.

Об этом сообщает GizmoChina.

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Отмечается, что больше всего гаджет перегревается в правой верхней части — у процессора. По данным издания, это может быть связано с производством чипов A17 Pro, с которым у Apple проблемы, поэтому компания могла сделать их менее качественными.

The natural titanium iPhone 15 Pro gets extremely hot, so much so that it becomes difficult to hold. Furthermore, it heats up after just a 2-minute FaceTime call or when scrolling through reels for 8-10 minutes. This is a new issue for me, as I've never encountered this with any… pic.twitter.com/Qu0QK1xGLd — Mohit Verma (@itz_mohitverma) September 25, 2023

Первые тесты показали, что iPhone 15 Pro быстро начинает ущемлять производительность под нагрузкой, снижая максимальную тактовую частоту процессора. В среднем мощность A17 Pro снижается на 25% уже через две минуты нагрузки.

Также в гаджете отсутствует система охлаждения, что приводит к быстрому нагреву iPhone 15 и длительному времени для охлаждения.

Напомним, что примерно за месяц до официальной презентации iPhone 15 в сети появился прогноз, какими будут топовые модели iPhone 16 в 2024 году от технического аналитика инвесткомпании Haitong International Securities Джеффа Пу. А сразу после показа новинок Apple вся сеть небезосновательно обсуждает будущие модели смартфонов 2024 года.

Общий вердикт аналитиков и инсайдеров — iPhone 16 выйдет с большими и более серьезными обновлениями. А значит, нет смысла менять на 15-ю серию свои старшие iPhone, а просто подождать еще один год.