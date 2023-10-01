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iPhone 15 может нагреваться до опасной температуры: с чем это связано

1 октября 2023 04:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
iPhone 15 может нагреваться до опасной температуры: с чем это связано
iPhone 15 при обзоре. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

При чрезмерной нагрузке iPhone 15 Pro может нагреваться до 42°C. Это может привести к ожогу первой ступени у пользователя.

Об этом сообщает GizmoChina.

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Отмечается, что больше всего гаджет перегревается в правой верхней части — у процессора. По данным издания, это может быть связано с производством чипов A17 Pro, с которым у Apple проблемы, поэтому компания могла сделать их менее качественными.

Первые тесты показали, что iPhone 15 Pro быстро начинает ущемлять производительность под нагрузкой, снижая максимальную тактовую частоту процессора. В среднем мощность A17 Pro снижается на 25% уже через две минуты нагрузки.

Также в гаджете отсутствует система охлаждения, что приводит к быстрому нагреву iPhone 15 и длительному времени для охлаждения.

Напомним, что примерно за месяц до официальной презентации iPhone 15 в сети появился прогноз, какими будут топовые модели iPhone 16 в 2024 году от технического аналитика инвесткомпании Haitong International Securities Джеффа Пу. А сразу после показа новинок Apple вся сеть небезосновательно обсуждает будущие модели смартфонов 2024 года.

Общий вердикт аналитиков и инсайдеров — iPhone 16 выйдет с большими и более серьезными обновлениями. А значит, нет смысла менять на 15-ю серию свои старшие iPhone, а просто подождать еще один год.

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