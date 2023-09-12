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iPhone 15 Pro: перед офіційною презентацією інсайдер злив характеристики

12 вересня 2023 19:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro: перед офіційною презентацією інсайдер злив характеристики
У лінійку iPhone 15, презентація якої відбудеться 12 вересня увійдуть: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro Max. Фото: фото Weibo
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Відомий інсайдер Йогеш Брар поділився на своїй сторінці у Twitter характеристиками топових моделей Apple iPhone 15. Обидві матимуть просунутий дисплей та до 1 ТБ пам'яті.

Яким буде iPhone 15 Pro

  • Обладнаний Retina XDR OLED-дисплеєм на 120 Гц з діагоналлю 6,1 дюйма.
  • Буде оснащений батареєю на 3650 мАг.

Яким буде iPhone 15 Pro Max

  • Обладнаний Retina XDR OLED-дисплеєм на 120 Гц з діагоналлю 6,7 дюйма.
  • Буде оснащений батареєю до 4852 мАг.

iPhone 15 Pro та 15 Pro Max

Смартфони також матимуть:

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  • титанові рамки;
  • основну камеру на 48 МП + 12 МП + 12 МП;
  • фронтальну камеру на 12 МП;
  • супутниковий зв'язок;
  • 8 ГБ оперативки та до 1 ТБ пам'яті;
  • чип A17 Bionic;
  • iOS 17 з коробки.

Раніше ми писали, що в оновленому рейтингу найбільш продаваних смартфонів ТОП 10 поділили між собою навпіл Apple та Samsung. При цьому iPhone продано 86,4 млн штук, а Galaxy — 53,8 млн одиниць.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 вересня о 20:00 за Києвом Apple представить нову лінійку iPhone 15. При чому на чотирьох нових моделях телефонів та на навушниках AirPods Pro з'являться роз'єми USB-C.

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