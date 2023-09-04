Apple замінить зарядку для iPhone: подробиці перед презентацією 12 вересня

Apple замінив роз'єм на iPhone через тиск ЄС, який вимагає від виробників гаджетів впровадити стандарт USB-C до кінця 2024 року.Фото: notebookcheck.net

Apple все ж таки збирається змінити порт зарядки iPhone з Lightning на USB-C. При чому на абсолютно всіх пристроях, а не лише призначених для продажу на території Євросоюзу.

Про це повідомив Bloomberg.

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Apple могла залишити на iPhone роз'єм Lightning протягом наступних кількох років. До того моменту, коли компанія буде готова взагалі відмовитися від портів на своїх смартфонах. Але Євросоюз змусив її зробити це, вимагаючи від виробників гаджетів впровадити стандарт USB-C до кінця наступного року.

Компанія могла обмежити перехід на USB-C лише iPhone в Європі, але це створило б додаткові проблеми з ланцюжком поставок та заплутало споживачів.

В результаті Apple опинилася в незручному становищі, коли їй довелося впроваджувати технологію, якої вона не хотіла. Коли 12 вересня компанія представить iPhone 15, роз'єми USB-C з'являться на чотирьох нових моделях телефонів та на навушниках AirPods Pro. Втім, експерти вважають, що Apple покаже це як велику перемогу для клієнтів.

Можлива аргументація Apple

Клієнти зможуть використовувати один зарядний кабель для iPhone, Mac та iPad.

Буде забезпечено проривний приріст швидкості передачі даних для нових висококласних моделей iPhone.

У деяких випадках телефони заряджатимуться швидше.

Телефони будуть сумісні із зарядними пристроями, які використовуються в мільярдах пристроїв інших виробників.

Apple не згадуватиме ЄС та не посилатиметься на те, як багато разів за останні кілька років вона критикувала рішення уряду щодо обов'язкового використання USB-C.

Недоліки переходу iPhone на USB-C

За останнє десятиліття в усьому світі сформувалася гігантська екосистема аксесуарів Lightning, і Apple, ймовірно, отримує десятки мільйонів доларів щокварталу від ліцензійних платежів.

Компанії доведеться виділити інженерні ресурси та гроші для переходу на новий стандарт.

Підвищена сумісність з екосистемою Android може полегшити перехід клієнтів від Apple.

Ризик піар-кошмару. Коли Apple перейшла на Lightning у 2012 році, користувачі були дуже невдоволеними.

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