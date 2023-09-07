Apple та Samsung поділили ТОП 10 найбільш продаваних смартфонів у 2023 році

Попри локальні технологічні успіхи, жодний з виробників смартфонів поки що не може конкурувати з Apple та Samsung. Фото: Stoner's Gadget Test

В оновленому рейтингу найбільш продаваних смартфонів ТОП 10 поділили між собою навпіл Apple та Samsung. При цьому iPhone продано 86,4 млн штук, а Galaxy — 53,8 млн одиниць.

Рейтинг склала аналітична компанія Omdia.

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У першій половині 2023 року найбільш продаваним смартфоном став iPhone 14 Pro Max — 26,5 млн пристроїв знайшли своїх щасливих власників. "Срібло" та "бронза" теж залишилася в Apple. Їх взяли відповідно iPhone 14 Pro та iPhone 14.

ТОП 10 найбільш продаваних смартфонів у 2023 році

iPhone 14 Pro Max: продано 26,5 млн iPhone 14 Pro: 21 млн iPhone 14: 16,5 млн iPhone 13: 15,5 млн Galaxy A14: 12,4 млн Galaxy S23 Ultra: 9,6 млн Galaxy A14 5G: 9 млн Galaxy A54 5G: 8,8 млн Galaxy A35 5G: 7,1 млн iPhone 11: 6,9 млн

Цікаво, що згідно з недавнім дослідженням відомого бенчмарку AnTuTu, в новому рейтингу кращих пристроїв Apple, який складається на основі відгуків користувачів, жодна модель з найновіших на цей час iPhone 14 не потрапила навіть до ТОП 20. В десятку потрапили вісім iPad, два старих iPhone — iPhone 12 mini та iPhone SE (2020). Ситуація досить дивна, але цифри світових продажів не брешуть.

Нагадаємо, 12 вересня Apple представить нову лінійку iPhone 15. При чому на чотирьох нових моделях телефонів та на навушниках AirPods Pro з'являться роз'єми USB-C.