JBL випустила оригінальні TWS-навушники з тачскрином на футлярі зарядки

JBL Live Flex 3. Фото: JBL

Компанія JBL випустила TWS-навушники Live Flex 3 за початковою ціною близько 212 доларів. Головною особливістю девайса є його зарядний футляр із вбудованим тачскрином.

Про це повідомив GizmoChina.

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Без використання смартфона цей сенсорний екран керує функціями:

відтворення та перемикання пісень;

налаштування режимів навколишнього звуку;

налаштування звукових ефектів;

перемикання шпалер;

розташування навушників.

Футляр також підтримує персоналізовані шпалери, що дозволяє користувачеві самотужки налаштувати зовнішній вигляд зарядки.

Фото: JBL

Характеристики Live Flex 3

Навушники оснащені 12-міліметровими динаміками з підтримкою адаптивного зменшення навколишнього шуму. Live Flex 3 мають рейтингом IP55, а отже, можуть витримувати пил та дощ.

Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне з’єднання зі смартфоном. Навушники мають час автономної роботи до 10 годин. Зарядний футляр додає ще 40 годин відтворення. Чохол також підтримує швидку зарядку, пропонуючи чотири години відтворення лише за 10 хвилин заряджання.

Доступність навушників

Live Flex 3 знаходиться на стадії попереднього продажу на JD.com, а офіційний старт продаж розпочинається 17 червня. Українські інтернет-майданчики також пропонують ці навушники за ціною близько 8 000 грн, хоча товару в наявності ще немає.

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