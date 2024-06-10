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JBL выпустила беспроводные наушники Live Flex 3 с сенсорным экраном на футляре

10 июня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
JBL выпустила оригинальные TWS-наушники с тачскрином на футляре зарядки
JBL Live Flex 3. Фото: JBL
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компания JBL выпустила TWS-наушники Live Flex 3 по начальной цене около 212 долларов. Главной особенностью девайса является его зарядный футляр со встроенным тачскрином.

Об этом сообщил GizmoChina.

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Без использования смартфона этот сенсорный экран управляет функциями:

  • воспроизведение и переключение песен;
  • настройка режимов окружающего звука;
  • настройка звуковых эффектов;
  • переключение обоев;
  • расположение наушников.

Футляр также поддерживает персонализированные обои, что позволяет пользователю самостоятельно настроить внешний вид зарядки.

 

JBL выпустила беспроводные наушники Live Flex 3 с сенсорным экраном на футляре - фото 1
Фото: JBL

Характеристики Live Flex 3

Наушники оснащены 12-миллиметровыми динамиками с поддержкой адаптивного уменьшения окружающего шума. Live Flex 3 имеют рейтинг IP55, а значит, могут выдерживать пыль и дождь.

Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение со смартфоном. Наушники имеют время автономной работы до 10 часов. Зарядный футляр добавляет еще 40 часов воспроизведения. Чехол также поддерживает быструю зарядку, предлагая четыре часа воспроизведения всего за 10 минут заряжания.

Доступность наушников

Live Flex 3 находится на стадии предварительной продажи на JD.com, а официальный старт продаж начинается 17 июня. Украинские интернет-площадки также предлагают эти наушники по цене около 8 000 грн, хотя товара в наличии еще нет.

Ранее в украинском Ковеле появились самые большие в мире наушники AirPods. А недавно Xiaomi выпустила отличные беспроводные наушники по цене всего 518 грн.

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