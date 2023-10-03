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В українському Ковелі з’явилися найбільші у світі навушники AirPods

3 жовтня 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
В українському Ковелі з’явилися найбільші у світі навушники AirPods
Навушники мають динамік, до якого можна під'єднатися через Bluetooth. Фото: kovel.media
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

У Ковелі в міському сквері Слави встановили скульптуру навушників AirPods. Розміри нового артоб'єкта не вказуються, але конкурентів українському гаджету у світі точно ще немає.

Про це повідомив Kovel.media.

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"Це найбільші AirPods у світі. Аналогів немає, вони єдині в своєму роді", — зазначив автор артоб'єкта Олег Годунов.

Олег наразі мешкає у Києві, але народився він у Ковелі. Гігантські навушники мають USB вихід для підзарядки гаджетів. В них вмонтований динамік, до якого можна під'єднатися через Bluetooth та прослуховувати музику.

Скульптури Apple

Можливо творчість українського митця зацікавить Apple, адже компанія наприкінці вересня відкрила власний парк скульптур.

Цей простір близько 895 квадратних метрів на території штабквартири компанії в Каліфорнії містить 400 скляних колон, виготовлених із піску, який привезли з 70 пустель світу, зокрема, Північної Америки, Єгипту та Південної Африки.

Хвиляста форма колон нагадує піщану дюну, а їхній колір змінює відтінок залежно від використаного для створення колон піску.

Раніше ми представляли ТОП 3 бюджетні Bluetooth-навушники в Україні, які тішать якістю звучання. Також повідомляли, що нові дротові навушники Apple EarPods лише за 19 доларів крутіші за AirPods.

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