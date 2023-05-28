Київстар змінює тарифний план: що пропонує компанія

Мобільний телефон. Фото: Google

Компанія "Київстар" заявивла про зміну тарифних планів лінійки LOVE UA. Як передбачається, вони торкнуться контрактних та бізнес-абонентів з 1 червня.

Про це повідомляють на сайті мобільного оператора.

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Зміни відбудуть в таких тарифах:

LOVE UA Світло Контракт.

LOVE UA Пісня. Контракт

LOVE UA Сила. Контракт.

Також мобільний оператор вирішив переназвати тарифні плани ВАШ Комфорт та ВАШ Безлім та змінити умови користування.

Тариф ВАШ Комфорт отримає назву LOVE UA Рух. Контракт:

50 додаткових хвилин для дзвінків на інші мережі;

ще 40 ГБ для інтернету без обмеження швидкості;

оновлені умови послуги "Роумінг як вдома".

Тариф ВАШ Безлім змінить назву на LOVE UA Успіх. Контракт та отримає нові умови послуги "Роумінг як вдома".

"З 1 червня частині абонентів, які користуються пропозиціями з неактуальним обсягом послуг, буде запропоновано перейти* на новіші й більш збалансовані тарифи з додатковою можливістю підключення необхідного обсягу послуг завдяки Суперсилам", — йдеться у повідомленні компанії.

Також оновляться умови для тарифів Київстар Назавжди і Ваш Регіон.

Найдешевші тарифи

"Любов до батьків" : 125 грн. 5 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки в мережі Київстар, 50 хвилин на інші мережі та 50 SMS по Україні.

: 125 грн. 5 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки в мережі Київстар, 50 хвилин на інші мережі та 50 SMS по Україні. "LOVE UA Контракт": 150 грн. 15 ГБ інтернету, 1 200 хвилин на дзвінки усіх мобільних операторів по Україні, 2 000 МБ інтернету в роумінгу.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни суттєво зросла кількість та потужність кібератак з боку росіян. За словами президента компанії "Київстар" Олександра Комарова, ворог зосереджує кібератаки на тих галузях, які критично важливі для роботи української економіки.