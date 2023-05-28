Київстар змінює тарифний план: що пропонує компанія
Компанія "Київстар" заявивла про зміну тарифних планів лінійки LOVE UA. Як передбачається, вони торкнуться контрактних та бізнес-абонентів з 1 червня.
Про це повідомляють на сайті мобільного оператора.
Зміни відбудуть в таких тарифах:
- LOVE UA Світло Контракт.
- LOVE UA Пісня. Контракт
- LOVE UA Сила. Контракт.
Також мобільний оператор вирішив переназвати тарифні плани ВАШ Комфорт та ВАШ Безлім та змінити умови користування.
Тариф ВАШ Комфорт отримає назву LOVE UA Рух. Контракт:
- 50 додаткових хвилин для дзвінків на інші мережі;
- ще 40 ГБ для інтернету без обмеження швидкості;
- оновлені умови послуги "Роумінг як вдома".
Тариф ВАШ Безлім змінить назву на LOVE UA Успіх. Контракт та отримає нові умови послуги "Роумінг як вдома".
"З 1 червня частині абонентів, які користуються пропозиціями з неактуальним обсягом послуг, буде запропоновано перейти* на новіші й більш збалансовані тарифи з додатковою можливістю підключення необхідного обсягу послуг завдяки Суперсилам", — йдеться у повідомленні компанії.
Також оновляться умови для тарифів Київстар Назавжди і Ваш Регіон.
Найдешевші тарифи
- "Любов до батьків": 125 грн. 5 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки в мережі Київстар, 50 хвилин на інші мережі та 50 SMS по Україні.
- "LOVE UA Контракт": 150 грн. 15 ГБ інтернету, 1 200 хвилин на дзвінки усіх мобільних операторів по Україні, 2 000 МБ інтернету в роумінгу.
Нагадаємо, під час повномасштабної війни суттєво зросла кількість та потужність кібератак з боку росіян. За словами президента компанії "Київстар" Олександра Комарова, ворог зосереджує кібератаки на тих галузях, які критично важливі для роботи української економіки.