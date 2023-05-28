Киевстар меняет тарифный план: что предлагает компания
Компания "Киевстар" заявила об изменении тарифных планов линейки LOVE UA. Как предполагается, они коснутся контрактных и бизнес-абонентов с 1 июня.
Об этом сообщают на сайте мобильного оператора.
Изменения произойдут в следующих тарифах:
- LOVE UA Свет Контракт.
- LOVE UA Песня. Контракт
- LOVE UA Сила. Договор.
Также мобильный оператор решил переименовать тарифные планы ВАШ Комфорт и ВАШ Безлим и изменить условия пользования.
Тариф ВАШ Комфорт получит название LOVE UA Движение. Контракт:
- 50 дополнительных минут для звонков в другие сети;
- еще 40 ГБ для Интернета без ограничения скорости;
- обновлены условия услуги "Роуминг как дома".
Тариф ВАШ Безлим сменит название на LOVE UA Успех. Контракт и новые условия услуги "Роуминг как дома".
"С 1 июня части абонентов, пользующихся предложениями по неактуальному объему услуг, будет предложено перейти* на более новые и более сбалансированные тарифы с дополнительной возможностью подключения необходимого объема услуг благодаря Суперсилам", — говорится в сообщении компании.
Также обновятся условия для тарифов Киевстар Навсегда и Ваш Регион.
Самые дешевые тарифы
- "Любовь к родителям": 125 грн. 5 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети Киевстар, 50 минут на другие сети и 50 SMS по Украине.
- "LOVE UA Контракт": 150 грн. 15 ГБ интернета, 1200 минут на звонки всех мобильных операторов по Украине, 2000 МБ интернета в роуминге.
Напомним, в ходе полномасштабной войны существенно возросло количество и мощность кибератак со стороны россиян. По словам президента компании "Киевстар" Александра Комарова, враг сосредотачивает кибератаки на тех отраслях, которые критически важны для работы украинской экономики.