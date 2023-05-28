Киевстар меняет тарифный план: что предлагает компания

Мобильный телефон. Фото: Google

Компания "Киевстар" заявила об изменении тарифных планов линейки LOVE UA. Как предполагается, они коснутся контрактных и бизнес-абонентов с 1 июня.

Об этом сообщают на сайте мобильного оператора.

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Изменения произойдут в следующих тарифах:

LOVE UA Свет Контракт.

LOVE UA Песня. Контракт

LOVE UA Сила. Договор.

Также мобильный оператор решил переименовать тарифные планы ВАШ Комфорт и ВАШ Безлим и изменить условия пользования.

Тариф ВАШ Комфорт получит название LOVE UA Движение. Контракт:

50 дополнительных минут для звонков в другие сети;

еще 40 ГБ для Интернета без ограничения скорости;

обновлены условия услуги "Роуминг как дома".

Тариф ВАШ Безлим сменит название на LOVE UA Успех. Контракт и новые условия услуги "Роуминг как дома".

"С 1 июня части абонентов, пользующихся предложениями по неактуальному объему услуг, будет предложено перейти* на более новые и более сбалансированные тарифы с дополнительной возможностью подключения необходимого объема услуг благодаря Суперсилам", — говорится в сообщении компании.

Также обновятся условия для тарифов Киевстар Навсегда и Ваш Регион.

Самые дешевые тарифы

"Любовь к родителям" : 125 грн. 5 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети Киевстар, 50 минут на другие сети и 50 SMS по Украине.

: 125 грн. 5 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети Киевстар, 50 минут на другие сети и 50 SMS по Украине. "LOVE UA Контракт": 150 грн. 15 ГБ интернета, 1200 минут на звонки всех мобильных операторов по Украине, 2000 МБ интернета в роуминге.

Напомним, в ходе полномасштабной войны существенно возросло количество и мощность кибератак со стороны россиян. По словам президента компании "Киевстар" Александра Комарова, враг сосредотачивает кибератаки на тех отраслях, которые критически важны для работы украинской экономики.