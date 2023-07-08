Компанія Apple випустила оновлення для Shazam: що навчився робити застосунок

Застосунок Shazam у гаджеті. Фото: google

Компанія Apple випустила оновлення застосунку Shazam. Тепер він може ідентифікувати пісні на YouTube, Instagram та TikTok.

Про це повідомило видання TechCrunch.

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Оновлення в Shazam

Apple випускає нове оновлення для Shazam. Тепер застосунок може ідентифікувати пісні з YouTube, Instagram і TikTok на iOS.

Для цього потрібно лише зайти в застосунок, натиснути синю кнопку — і можна повертатися до YouTube, Instagram або TikTok, щоб отримати результати. Програма перехопить аудіопотік, обробить його та повідомить про назву композиції та її виконавців.

Shazam також доступний на телефонах Android. На цій платформі програма надає подібну функцію, коли йдеться про розпізнавання пісень з інших програм. Однак користувачі мають явно надати дозвіл на прослуховування аудіо з інших програм.

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