Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Компанія Apple випустила оновлення для Shazam: що навчився робити застосунок arrow

Компанія Apple випустила оновлення для Shazam: що навчився робити застосунок

8 липня 2023 18:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Компанія Apple випустила оновлення для Shazam: що навчився робити застосунок
Застосунок Shazam у гаджеті. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Компанія Apple випустила оновлення застосунку Shazam. Тепер він може ідентифікувати пісні на YouTube, Instagram та TikTok.

Про це повідомило видання TechCrunch.

Читайте також:

Оновлення в Shazam

Apple випускає нове оновлення для Shazam. Тепер застосунок може ідентифікувати пісні з YouTube, Instagram і TikTok на iOS. 

Для цього потрібно лише зайти в застосунок, натиснути синю кнопку —  і можна повертатися до YouTube, Instagram або TikTok, щоб отримати результати. Програма перехопить аудіопотік, обробить його та повідомить про назву композиції та її виконавців.

Shazam також доступний на телефонах Android. На цій платформі програма надає подібну функцію, коли йдеться про розпізнавання пісень з інших програм. Однак користувачі мають явно надати дозвіл на прослуховування аудіо з інших програм.

Нагадаємо, Apple припиняє обслуговування застарілих моделей iPhone. Йдеться не лише про перші моделі смартфона, але й про пристрої, поширення яких припинено як мінімум 7 років назад.

Також ми писали, що ціни на iPhone 15, можливо, стануть найвищими за всю історію Apple. Причина — помітне оновлення модельної лінійки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз