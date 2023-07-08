Компания Apple выпустила обновление для Shazam: что научилось делать приложение

Применение Shazam в гаджете. Фото: google

Компания Apple выпустила обновление приложения Shazam. Теперь оно может идентифицировать песни на YouTube, Instagram и TikTok.

Об этом сообщило издание TechCrunch.

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Обновление в Shazam

Apple выпускает новое обновление для Shazam. Теперь приложение может идентифицировать песни из YouTube, Instagram и TikTok на iOS.

Для этого нужно только зайти в приложение нажать синюю кнопку — и можно возвращаться в YouTube, Instagram или TikTok, чтобы получить результаты. Программа перехватит аудиопоток, обработает его и сообщит название композиции и ее исполнителей.

Shazam также доступен на Android телефонах. На этой платформе программа предоставляет подобную функцию, когда речь идет о распознавании песен из других программ. Однако пользователи должны явно предоставить разрешение на прослушивание аудио из других программ.

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