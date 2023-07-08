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Компания Apple выпустила обновление для Shazam: что научилось делать приложение

8 июля 2023 18:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Компания Apple выпустила обновление для Shazam: что научилось делать приложение
Применение Shazam в гаджете. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Компания Apple выпустила обновление приложения Shazam. Теперь оно может идентифицировать песни на YouTube, Instagram и TikTok.

Об этом сообщило издание TechCrunch.

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Обновление в Shazam

Apple выпускает новое обновление для Shazam. Теперь приложение может идентифицировать песни из YouTube, Instagram и TikTok на iOS.

Для этого нужно только зайти в приложение нажать синюю кнопку — и можно возвращаться в YouTube, Instagram или TikTok, чтобы получить результаты. Программа перехватит аудиопоток, обработает его и сообщит название композиции и ее исполнителей.

Shazam также доступен на Android телефонах. На этой платформе программа предоставляет подобную функцию, когда речь идет о распознавании песен из других программ. Однако пользователи должны явно предоставить разрешение на прослушивание аудио из других программ.

Напомним, Apple прекращает обслуживание устаревших моделей iPhone. Речь идет не только о первых моделях смартфона, но и об устройствах, распространение которых прекращено как минимум 7 лет назад.

Также мы писали, что цены на iPhone 15, возможно, станут самыми высокими за всю историю Apple. Причина – заметное обновление модельной линейки.

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