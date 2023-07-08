Компания Apple выпустила обновление для Shazam: что научилось делать приложение
Компания Apple выпустила обновление приложения Shazam. Теперь оно может идентифицировать песни на YouTube, Instagram и TikTok.
Об этом сообщило издание TechCrunch.
Обновление в Shazam
Apple выпускает новое обновление для Shazam. Теперь приложение может идентифицировать песни из YouTube, Instagram и TikTok на iOS.
Для этого нужно только зайти в приложение нажать синюю кнопку — и можно возвращаться в YouTube, Instagram или TikTok, чтобы получить результаты. Программа перехватит аудиопоток, обработает его и сообщит название композиции и ее исполнителей.
Shazam также доступен на Android телефонах. На этой платформе программа предоставляет подобную функцию, когда речь идет о распознавании песен из других программ. Однако пользователи должны явно предоставить разрешение на прослушивание аудио из других программ.
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