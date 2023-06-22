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iPhone 15: Apple поб’є власні цінові рекорди у 2023 році

22 червня 2023 11:18
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15: наскільки подорожчає новий смартфон від Apple
Генеральний директор корпорації Apple Тім Кук. Фото: 365dm.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Ціни на iPhone 15, можливо, стануть найвищими за всю історію Apple. Причина — помітне оновлення модельної лінійки.

Очікується, що Apple анонсує серію iPhone 15 у вересні.

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Технічний аналітик гонконгської інвестиційної компанії Haitong International Securities Джефф Пу прогнозує, що iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max від Apple будуть дорожчими за попередні моделі Pro.

У США вартість моделі Pro починалася з 999 дол з випуску iPhone X у 2017 році, а ціна на Pro Max — з 1099 дол з виходу iPhone XS Max у 2018-му.

Чому можуть подорожчати iPhone 15

Смартфони можуть подорожчати у 2023 році, по-перше, через інфляцію в США вище середнього рівня. По-друге, через значний апгрейд моделей iPhone 15 Pro, зокрема апарат матиме дещо більш вигнуту титанову раму замість сталевої, збільшену оперативну пам’ять, твердотільні кнопки регулювання звуку, чіп A17 Bionic, перископічний об’єктив для збільшення оптичного масштабування на моделі Pro Max тощо. Всі пристрої матимуть порт USB-C, Dynamic Island. Загалом подейкують про понад 10 додаткових функцій і змін для моделей Pro.

Якими будуть ціни iPhone 15 Pro

Аналітики передбачають, що в США стартова модель iPhone 15 Pro коштуватиме 1049 дол, а iPhone 15 Pro Max з 1 Тбайт пам'яті — від 1 649 до 1700 дол.

Поки що незрозуміло, чи стандартні iPhone 15 і iPhone 15 Plus також подорожчають порівняно з iPhone 14 та iPhone 14 Plus, ціни на які стартували в США від 799 і 899 дол відповідно.

Раніше повідомлялося, що у нового iPhone буде поверхня, менше схильна до подряпин і потертостей.

Також найбільший постачальник компанії Apple Foxconn зменшить залежність від Китаю, розпочавши не пізніше квітня наступного року виробництво iPhone в індійському штаті Карнатака.

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