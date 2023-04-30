Країни G7 хочуть законодавчо урегулювати штучний інтелект

Міністри цифрових технологій відвідали фотосесію під час зустрічі міністрів цифрових і технічних питань G7 у Такасакі. Фото: Reuters

Група семи розвинених країн повинна прийняти "орієнтоване на ризик" регулювання штучного інтелекту. Європейські законодавці поспішають запровадити закон про штучний інтелект для забезпечення виконання правил щодо нових інструментів, таких як ChatGPT.

Про це інформує Reuters посилаючись на заяву міністрів G7, яка була опублікована наприкінці дводенної зустрічі в Японії.

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Врегулювання штучного інтелекту

Зазначається, що таке регулювання має також "зберігати відкрите та сприятливе середовище" для розвитку технологій штучного інтелекту та базуватися на демократичних цінностях, заявили міністри G7.

Політики також визнали, що "політичні інструменти для досягнення спільного бачення та мети надійного штучного інтелекту можуть відрізнятися між членами G7", угода встановлює орієнтир для того, як основні країни керують штучним інтелектом на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.

"Висновки цієї зустрічі G7 показують, що ми точно не самотні в цьому", — сказала європейська комісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер перед угодою.

Особливу увагу звернули на популярність генеративних інструментів штучного інтелекту, таких як ChatGPT, чат-бот, розроблений за підтримки Microsoft Corp (MSFT.O) OpenAI, який став найшвидше зростаючим додатком в історії з моменту запуску в листопаді.

"Ми плануємо скликати майбутні дискусії G7 щодо генеративного штучного інтелекту, які можуть включати такі теми, як управління, захист прав інтелектуальної власності, включаючи авторські права, сприяння прозорості, боротьба з дезінформацією включаючи маніпулювання інформацією з боку іноземних сил", — заявив міністр G7.

Нові законопроєкти для ШІ

Зазначається, що минулого місяця Італія, яка є членом G7, перевела ChatGPT в автономний режим, щоб розслідувати потенційне порушення правил персональних даних. Хоча Італія скасувала заборону в п’ятницю, 28 квітня, цей крок надихнув інших європейських регуляторів конфіденційності почати розслідування.

Законодавці ЄС у четвер, 27 квітня, досягли попередньої згоди щодо нового проєкт майбутнього закону про штучний інтелект, включаючи заходи захисту авторських прав на генеративний штучний інтелект, після заклику до світових лідерів скликати саміт для контролю над такими технологіями.

Керівник відділу технічного регулювання ЄС Вестагер сказала, що блок "цього року матиме політичну угоду" щодо законодавства щодо штучного інтелекту, наприклад зобов’язань щодо маркування зображень або музики, створених штучним інтелектом, для усунення авторських та освітніх ризиків.

Тим часом Японія, яка цього року головує у G7, зайняла поступливий підхід до розробників штучного інтелекту, пообіцявши підтримувати суспільне та промислове впровадження ШІ.

Міністр промисловості Ясутоші Нісімура заявив у п’ятницю, 28 квітня, перед переговорами на рівні міністрів, що Японія сподівається змусити G7 "узгодити гнучке та гнучке управління, а не превентивне, всеохоплююче регулювання" щодо технології ШІ.

"Призупинення розробки штучного інтелекту не є правильною реакцією — інновації мають розвиватися, але в межах певних захисних рамок, які мають встановитись демократією", — сказав міністр із питань цифрового переходу Франції Жан-Ноель Барро.

Також він додав, що Франція надасть деякі винятки щодо малого штучного інтелекту.

Крім проблем інтелектуальної власності, країни G7 визнали ризики для безпеки.

"Генеративний штучний інтелект виробляє фейкові новини та руйнівні рішення для суспільства, якщо дані, які він базує, є підробленими", — заявив міністр цифрових технологій Японії Таро Коно на прес-конференції після угоди.

Японія прийматиме саміт G7 у Хіросімі наприкінці травня, де прем’єр-міністр Фуміо Кісіда обговорить правила ШІ зі світовими лідерами.

Нагадаємо, що за останньою фінансовою звітністю, американська компанія OpenAI, яка створила ChatGPT чат-бот, оцінена в 30 млрд доларів після залучення інвестицій на суму 300 млн доларів. Інвесторами стали такі великі компанії, як Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global та Founders Fund.