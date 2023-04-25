ШІ за аналогією людського мозку: у ChatGPT з'явився конкурент

Синапси в людському мозку. Фото: geralt / pixabay.com

Нанодроти, що використовують в електроніці, показали здатність навчатися та запам'ятовувати інформацію, як це робить людський мозок. Дослідження показало, що ці нанодроти здатні утворювати мережі, що й дозволяє їм опрацьовувати інформацію.

Про це повідомляє NNews.

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Прорив у технології ШІ

Дослідники стверджують, що це відкриття важливе для подальшого розвитку штучного інтелекту (ШІ), адже за аналог взято людський мозок. Експеримент показав, що ці нанодротові мережі можуть навчатися й адаптуватися у спосіб, більш подібний до того, як працює людський мозок.

Експеримент продемонстрував здатність нанодротів розпізнавати та запам'ятовувати зразки почерку, навіть якщо використовують нові й незнайомі приклади. До речі, пам'ять збереглася навіть після повного припинення роботи — вимкнення системи. Це схоже на те, як людський мозок зберігає спогади, тому вчені припускають, що це дасть змогу розвинути здатність нанодротів до довготривалої пам'яті.

Однак варто розуміти, що зі зростанням міри можливостей ШІ, також постає питання безпеки конфіденційності. Важливо ретельно це розглянути, аби переконатися, що будь-які системи ШІ, розроблені з використанням цієї технології, використовуються відповідально до етичних норм та законів.

Зазначається, що технологія може призвести до створення більш ефективних, адаптивних і здатних до навчання систем штучного інтелекту, які будуть більш схожі на людський мозок..

Загалом, відкриття того, що мережі срібних нанодротів можуть навчатися і запам’ятовувати подібно до людського мозку, є значним кроком вперед у галузі досліджень ШІ. І хоча успіхи ще незначні, однак це показує можливості, що відкриваються перед людством.

Нагадаємо, що перетворювати героїв Сімпсонів на реальних людей — давно не новинка, проте штучний інтелект вивів цю фішку на новий рівень. Відтворені персонажі виглядають настільки реалістично, можна навіть забути, що насправді їх не існує.