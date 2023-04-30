Страны G7 хотят законодательно урегулировать искусственный интеллект

Министры цифровых технологий посетили фотосессию во время встречи министров цифровых и технических вопросов G7 в Такасаки. Фото: Reuters

Группа семи развитых стран должна принять "ориентированное на риск" регулирование искусственного интеллекта. Европейские законодатели спешат ввести закон об искусственном интеллекте для обеспечения выполнения правил новых инструментов, таких как ChatGPT.

Об этом информирует Reuters, ссылаясь на заявление министров G7, которое было опубликовано в конце двухдневной встречи в Японии.

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Отмечается, что такое регулирование должно "сохранять открытую и благоприятную среду" для развития технологий искусственного интеллекта и базироваться на демократических ценностях, заявили министры G7.

Политики также признали, что "политические инструменты для достижения общего видения и цели надежного искусственного интеллекта могут отличаться между членами G7", соглашение устанавливает ориентир для того, как основные страны руководят искусственным интеллектом на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.

"Выводы этой встречи G7 показывают, что мы точно не одиноки в этом", — сказала европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер перед соглашением.

Особое внимание обратили на популярность генеративных инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, чат-бот, разработанный при поддержке Microsoft Corp (MSFT. O) OpenAI, который стал самым быстрорастущим приложением в истории с момента запуска в ноябре.

"Мы планируем созвать предстоящие дискуссии G7 по поводу генеративного искусственного интеллекта, которые могут включать такие темы, как управление, защита прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, содействие прозрачности, борьба с дезинформацией, включая манипулирование информацией со стороны иностранных сил", — заявил министр G7.

Новые законопроекты для ИИ

Отмечается, что в прошлом месяце Италия, являющаяся членом G7, перевела ChatGPT в автономный режим, чтобы расследовать потенциальное нарушение правил персональных данных. Хотя Италия упразднила запрет в пятницу, 28 апреля, этот шаг вдохновил других европейских регуляторов конфиденциальности начать расследование.

Законодатели ЕС в четверг, 27 апреля, достигли предварительного согласия нового проекта будущего закона об искусственном интеллекте, включая меры защиты авторских прав на генеративный искусственный интеллект, после призыва к мировым лидерам созвать саммит для контроля над такими технологиями.

Руководитель отдела технического регулирования ЕС Вестагер сказала, что блок "в этом году будет иметь политическое соглашение" по законодательству по искусственному интеллекту, например обязательств по маркировке изображений или музыки, созданных искусственным интеллектом, для устранения авторских и образовательных рисков.

Тем временем в этом году председательствующая в G7 Япония заняла покладистый подход к разработчикам искусственного интеллекта, пообещав поддерживать общественное и промышленное внедрение ИИ.

Министр промышленности Ясутоши Нисимура заявил в пятницу, 28 апреля, перед переговорами на уровне министров, что Япония надеется заставить G7 "согласовать гибкое и гибкое управление, а не превентивное, всеобъемлющее регулирование" по технологии ИИ.

"Приостановка разработки искусственного интеллекта не является правильной реакцией — инновации должны развиваться, но в пределах определенных защитных рамок, которые должны установиться демократией", — сказал министр по цифровому переходу Франции Жан-Ноэль Барро.

Также он добавил, что Франция предоставит некоторые исключения относительно малого искусственного интеллекта.

Помимо проблем интеллектуальной собственности страны G7 признали риски для безопасности.

"Генеративный искусственный интеллект производит фейковые новости и разрушительные решения для общества, если данные, которые он базирует, являются поддельными", — заявил министр цифровых технологий Японии Таро Коно на пресс-конференции после соглашения.

Япония будет принимать саммит G7 в Хиросиме в конце мая, где премьер-министр Фумио Кисида обсудит правила ИИ с мировыми лидерами.

Напомним, что по последней финансовой отчетности американская компания OpenAI, создавшая ChatGPT чат-бот, оценена в 30 млрд долларов после привлечения инвестиций на сумму 300 млн долларов. Инвесторами стали такие крупные компании как Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global и Founders Fund.