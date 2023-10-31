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MacBook Pro на М3 Pro та M3 Max — Apple шокувала цінами

31 жовтня 2023 02:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
MacBook Pro на М3 Pro та M3 Max — Apple шокувала цінами
Новий MacBook Pro. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У рамках презентації Scary Fast найочікуваніших новинок пристроїв та чипів Apple компанія презентувала нові гаджети MacBook Pro. Мова йде про 14-дюймові та 16-дюймові моделі. 

Про це Новини.LIVE дізналися з онлайн-трансляції Apple. 

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Дизайн ноутбуків залишився практично незмінним. Оновилася "начинка" — з'явилися потужні процесори M3 Pro і M3 Max. Таким чином ноутбук має 40 відео- та 16 процесорних ядер: 12 високопродуктивних та 4 енергоефективні, що дозволить ефективно виконувати як складні, так і менш вимогливі завдання навіть у випадку економії енергії акумулятора. Вони здатні працювати до 22 годин.

У порівнянні з потужним сімейством процесорів M2 Max, що використовується у поточній лінійці MacBook Pro, новий чип має чотири додаткові високопродуктивні процесорні ядра та два додаткові ядра GPU.

Також гаджети оснащені яскравими та енергоефективними дисплеями на основі технології miniLED, що на 20% яскравіше за звичайні. Завдяки новим чипам M3 і покращеним дисплеям mini LED, моделі MacBook Pro можуть значно продовжити час автономної роботи.

Усі MacBook Pro на M3 вийдуть у новому кольорі – Space Black.

MacBook Pro з M3 надходять у продаж наступного тижня. Базовий подешевшав на 1599 доларів.

Нагадаємо, триває презентація новинок Apple, яка розпочалась о 02:00 ночі 31 жовтня. Щоб нічого не пропустити, дивіться онлайн-трансляцію Новини.LIVE.

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