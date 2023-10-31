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MacBook Pro на M3 Pro и M3 Max - Apple шокировала ценами

31 октября 2023 02:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
MacBook Pro на M3 Pro и M3 Max - Apple шокировала ценами
Новый MacBook Pro. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В рамках презентации Scary Fast самых ожидаемых новинок устройств и чипов Apple компания представила новые гаджеты MacBook Pro. Речь идет о 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях.

Об этом Новини.LIVE узнали из онлайн-трансляции Apple.

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Дизайн ноутбуков остался практически неизменным. Обновилась "начинка" – появились мощные процессоры M3 Pro и M3 Max. Таким образом, ноутбук имеет 40 видео- и 16 процессорных ядер: 12 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных, что позволит эффективно выполнять как сложные, так и менее требовательные задачи даже в случае экономии энергии аккумулятора. Они способны работать до 22 часов.

По сравнению с мощным семейством процессоров M2 Max, используемым в текущей линейке MacBook Pro, новый чип имеет четыре дополнительных высокопроизводительных процессорных ядра и два дополнительных ядра GPU.

Также гаджеты оснащены яркими и энергоэффективными дисплеями на основе технологии miniLED, что на 20% ярче обычных. Благодаря новым чипам M3 и улучшенным дисплеям mini LED модели MacBook Pro могут значительно продлить время автономной работы.

Все MacBook Pro на M3 выйдут в новом цвете – Space Black.

MacBook Pro с M3 поступают в продажу на следующей неделе. Базовый подешевел на 1599 долларов.

Напомним, продолжается презентация новинок Apple, которая началась в 2:00 ночи 31 октября. Чтобы ничего не пропустить, смотрите онлайн трансляцию Новини.LIVE.

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