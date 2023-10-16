Найяскравіший у світі екран: стало відомо, яким буде Xiaomi 14

Смартфон Xiaomi 14. Фото: google.com

У мережі опублікувати характеристики смартфона Xiaomi 14. Флагман буде представлений за кілька тижнів.

Про це пише GIZMOCHINA.

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Відомо, що 24 жовтня Qualcomm представить процесор Snapdragon 8 Gen 3. Водночас компанія Xiaomi оголосила, що першою випустить смартфон на базі цього чіпа.

Крім того, телефон матиме екран OLED з піковою яскравістю 2800 ніт, що є рекордом на ринку смартфонів.

Характеристики смартфона:

Екран: 6,44", OLED, 12 біт, 1,5 K, 120 Гц, 2800 ніт, Dolby Vision, HDR10+

Процесор: Snapdragon 8 Gen 3

Пам'ять: ОЗУ LPDDR5x, ПЗУ UFS 4 (обсяг поки невідомий).

Камера: 50 Мп (основна), 50 Мп (надширококутна), 50 Мп (телеоб'єктив)

Акумулятор: 4600 мАг, швидка дротова зарядка 90 Вт, бездротова 50 Вт, зворотна 10 Вт

Основна камера отримає сенсор OmniVision OV50H формату 1/1, 28".

Також зазначається, що телефон матиме систему рідинного охолодження VC та вологозахист IP68.

Коли випустять в продаж

Прем'єра Xiaomi 14 та 14 Pro очікується в кінці жовтня, що є незвичним. Минулі роки компанія анонсовувала свої флагмани в грудні.

Нагадаємо, що Samsung офіційно представила на Філіппінах бюджетні смартфони початкового рівня Galaxy A05 та Galaxy A05s. Дешеві пристрої матимуть 50 МП камери, пам'ять до 128 ГБ та великі акумулятори з підтримкою швидкої зарядки.