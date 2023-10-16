Найяскравіший у світі екран: стало відомо, яким буде Xiaomi 14
У мережі опублікувати характеристики смартфона Xiaomi 14. Флагман буде представлений за кілька тижнів.
Про це пише GIZMOCHINA.
Новий смартфон Xiaomi 14
Відомо, що 24 жовтня Qualcomm представить процесор Snapdragon 8 Gen 3. Водночас компанія Xiaomi оголосила, що першою випустить смартфон на базі цього чіпа.
Крім того, телефон матиме екран OLED з піковою яскравістю 2800 ніт, що є рекордом на ринку смартфонів.
Характеристики смартфона:
- Екран: 6,44", OLED, 12 біт, 1,5 K, 120 Гц, 2800 ніт, Dolby Vision, HDR10+
- Процесор: Snapdragon 8 Gen 3
- Пам'ять: ОЗУ LPDDR5x, ПЗУ UFS 4 (обсяг поки невідомий).
- Камера: 50 Мп (основна), 50 Мп (надширококутна), 50 Мп (телеоб'єктив)
- Акумулятор: 4600 мАг, швидка дротова зарядка 90 Вт, бездротова 50 Вт, зворотна 10 Вт
Основна камера отримає сенсор OmniVision OV50H формату 1/1, 28".
Також зазначається, що телефон матиме систему рідинного охолодження VC та вологозахист IP68.
Коли випустять в продаж
Прем'єра Xiaomi 14 та 14 Pro очікується в кінці жовтня, що є незвичним. Минулі роки компанія анонсовувала свої флагмани в грудні.
Нагадаємо, що Samsung офіційно представила на Філіппінах бюджетні смартфони початкового рівня Galaxy A05 та Galaxy A05s. Дешеві пристрої матимуть 50 МП камери, пам'ять до 128 ГБ та великі акумулятори з підтримкою швидкої зарядки.
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