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Новий недорогий смартфон Samsung Galaxy A05: перші подробиці

10 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy A05: перші подробиці про новий бюджетний смартфон
Новинка стане наступником Galaxy A04 2022 року. Фото: notebookcheck.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Samsung готується до запуску бюджетного смартфона Galaxy A05. Судячи з даних Geekbench, гаджет отримає суттєві оновлення, порівняно з попередником.

Про це повідомила GSMarena.

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З'явилися дані про Samsung Galaxy A05 з кількома номерами моделей: SM-A055F та SM-A055M, а також версії з двома SIM-картами. Зараз варіант F пройшов кілька прогонів у Geekbench 6.

Результати прогонів у Geekbench 6.

Процесор

З огляду на таблицю результатів, телефон працює на базі чіпсета MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ). Це пристойне оновлення, порівняно з Galaxy A04, який використовував Helio P35.

Обидва чіпи виконані за 12-нм техпроцесом, але G85 має два ядра Cortex-A75 (2,0 ГГц) і шість ядер A55 (1,8 ГГц), порівняно з вісьмома ядрами Cortex-A53 на P35. Це подвоює однопоточну продуктивність і покращує результати багатопоточних тестів. Крім того, Mali-G52 MC2 більш ніж удвічі швидший за графічний процесор PowerVR GE8320.

Оперативна пам'ять

Цей конкретний апарат Galaxy A05 був оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті, що є пристойним показником у цій категорії, але й в A04 були версії з 3 ГБ і 4 ГБ на борту. Цього достатньо, щоб запустити повнокровний Android 13, а не опускатися до Go Edition.

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