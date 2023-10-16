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Самый яркий в мире экран: стало известно, каким будет Xiaomi 14

16 октября 2023 20:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Самый яркий в мире экран: стало известно, каким будет Xiaomi 14
Смартфон Xiaomi 14. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В сети опубликовать характеристики смартфона Xiaomi 14. Флагман будет представлен через несколько недель.

Об этом пишет GIZMOCHINA.

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Новый смартфон Xiaomi 14

Известно, что 24 октября Qualcomm представит процессор Snapdragon 8 Gen 3. В то же время, компания Xiaomi объявила, что первой выпустит смартфон на базе этого чипа.

Кроме того, телефон будет иметь экран OLED с пиковой яркостью 2800 нит, что является рекордом на рынке смартфонов.

Характеристики смартфона:

  • Экран: 6,44", OLED, 12 бит, 1,5 K, 120 Гц, 2800 болт, Dolby Vision, HDR10+
  • Процессор: Snapdragon 8 Gen 3
  • Память: ОЗУ LPDDR5x, ПЗУ UFS 4 (объем пока неизвестен).
  • Камера: 50 Мп (основная), 50 Мп (сверхширокоугольная), 50 Мп (телеобъектив)
  • Аккумулятор: 4600 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, беспроводная 50 Вт, обратная 10 Вт

Основная камера получит сенсор OmniVision OV50H формата 1/1, 28”.

Также отмечается, что телефон будет иметь систему жидкостного охлаждения VC и влагозащиту IP68.

Когда выпустят в продажу

Премьера Xiaomi 14 и 14 Pro ожидается в конце октября, что необычно. В прошлые годы компания анонсировала свои флагманы в декабре.

Samsung официально представила на Филиппинах бюджетные смартфоны начального уровня Galaxy A05 и Galaxy A05s. Дешевые устройства будут иметь 50 МП камеры, память до 128 ГБ и большие аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки.

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