Самый яркий в мире экран: стало известно, каким будет Xiaomi 14
В сети опубликовать характеристики смартфона Xiaomi 14. Флагман будет представлен через несколько недель.
Об этом пишет GIZMOCHINA.
Новый смартфон Xiaomi 14
Известно, что 24 октября Qualcomm представит процессор Snapdragon 8 Gen 3. В то же время, компания Xiaomi объявила, что первой выпустит смартфон на базе этого чипа.
Кроме того, телефон будет иметь экран OLED с пиковой яркостью 2800 нит, что является рекордом на рынке смартфонов.
Характеристики смартфона:
- Экран: 6,44", OLED, 12 бит, 1,5 K, 120 Гц, 2800 болт, Dolby Vision, HDR10+
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 3
- Память: ОЗУ LPDDR5x, ПЗУ UFS 4 (объем пока неизвестен).
- Камера: 50 Мп (основная), 50 Мп (сверхширокоугольная), 50 Мп (телеобъектив)
- Аккумулятор: 4600 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, беспроводная 50 Вт, обратная 10 Вт
Основная камера получит сенсор OmniVision OV50H формата 1/1, 28”.
Также отмечается, что телефон будет иметь систему жидкостного охлаждения VC и влагозащиту IP68.
Когда выпустят в продажу
Премьера Xiaomi 14 и 14 Pro ожидается в конце октября, что необычно. В прошлые годы компания анонсировала свои флагманы в декабре.
Samsung официально представила на Филиппинах бюджетные смартфоны начального уровня Galaxy A05 и Galaxy A05s. Дешевые устройства будут иметь 50 МП камеры, память до 128 ГБ и большие аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки.
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