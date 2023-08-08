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Незабаром Samsung оновить ОС на смартфонах до Android 14: які моделі її не отримають

8 серпня 2023 13:38
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Незабаром Samsung оновить ОС на смартфонах до Android 14: які моделі її не отримають
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Ілюстративне фото: Trusted Reviews
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Вже скоро почнеться масове оновлення гаджетів до нової операційної системи Android 14. Samsung та Google стануть одними з перших виробників, що запустять обновки. 

Про це повідомляє SamMobile.

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Що відомо про Android 14

В новітній ОС Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS. До того ж на смартфонах на Android 14 з'явиться супутниковий зв'язок.

Вже зараз бета-версію нової системи можна затестити на смартфонах Google. Також Android 14 одними з перших отримають гаджети Pixel та Samsung Galaxy.

"Першими оновляться до Android 14 і One UI 6.0, ймовірно, смартфони серії Galaxy S23, за ними підуть старіші флагмани серії S і складані Galaxy Z Fold5 і Galaxy Z Flip5", — йдеться у повідомленні ЗМІ. 

Які моделі не отримають оновлення

Як відомо, смартфони корейського бренду Samsung можуть похвалитися одним з найдовших термінів підтримки. Однак існує ціла низка популярних моделей, які  залишаться без Android 14. Серед них: 

  • Samsung Galaxy S10 Lite
  • Samsung Galaxy S20 FE
  • Samsung Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra
  • Samsung Galaxy Note 10 Lite
  • Samsung Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra
  • Samsung Galaxy Z Flip (LTE/5G)
  • Samsung Galaxy Z Fold 2
  • Samsung Galaxy A22 (LTE/5G)
  • Samsung Galaxy A32 (LTE/5G)
  • Samsung Galaxy A51
  • Samsung Galaxy A71
  • Samsung Galaxy Tab A8
  • Samsung Galaxy Tab A7 Lite
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020)
  • Samsung Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Однак вищеперелічені моделі ще деякий час отримуватимуть патчі безпеки. Варто відзначити, що якщо ваш пристрій працює на старішій за тринадцяту версії Android, він також не отримає нову ОС.

Нагадаємо, Xiaomi випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками.

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