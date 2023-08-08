Незабаром Samsung оновить ОС на смартфонах до Android 14: які моделі її не отримають

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Ілюстративне фото: Trusted Reviews

Вже скоро почнеться масове оновлення гаджетів до нової операційної системи Android 14. Samsung та Google стануть одними з перших виробників, що запустять обновки.

Про це повідомляє SamMobile.

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Що відомо про Android 14

В новітній ОС Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS. До того ж на смартфонах на Android 14 з'явиться супутниковий зв'язок.

Вже зараз бета-версію нової системи можна затестити на смартфонах Google. Також Android 14 одними з перших отримають гаджети Pixel та Samsung Galaxy.

"Першими оновляться до Android 14 і One UI 6.0, ймовірно, смартфони серії Galaxy S23, за ними підуть старіші флагмани серії S і складані Galaxy Z Fold5 і Galaxy Z Flip5", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Які моделі не отримають оновлення

Як відомо, смартфони корейського бренду Samsung можуть похвалитися одним з найдовших термінів підтримки. Однак існує ціла низка популярних моделей, які залишаться без Android 14. Серед них:

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy A22 (LTE/5G)

Samsung Galaxy A32 (LTE/5G)

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Samsung Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Однак вищеперелічені моделі ще деякий час отримуватимуть патчі безпеки. Варто відзначити, що якщо ваш пристрій працює на старішій за тринадцяту версії Android, він також не отримає нову ОС.

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