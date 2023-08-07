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Xiaomi випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками

7 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками
Xiaomi продовжує тішити клієнтів "народними гаджетами". Фото: gagadget.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Відбулася презентація нового бюджетного смартфона Poco M6 Pro 5G від Xiaomi на індійському ринку. Пристрій зовні схожий на Redmi 12 5G, коштує близько 130 доларів, але має сучасний процесор Snapdragon 4 Gen 2.

Характеристики Poco M6 Pro

  • ОС MIUI 14 на базі Android 13.
  • Екран IPS з діагоналлю 6,79 дюйма, роздільною здатністю Full HD+, кадровою частотою 90 Гц і піковою яскравістю 550 ніт.
  • Захисне скло Gorilla Glass.
  • Захист за стандартом IP53 (волога та пил).
  • Процесор Snapdragon 4 Gen 2
  • Пам’ять 4/64 ГБ та 6/128 ГБ.
  • Слот microSD до 1 ТБ.
  • Камери: дві основні з датчиками на 50 МП та 2 МП; фронтальна на 8 МП.
  • Місткість акумулятора 5 000 мАг.
  • Зарядка 18 Вт.
  • Роз’єм для навушників 3,5-мм.
  • Бічний сканер відбитка пальця.

В Індії Poco M6 Pro надійде у продаж з 9 серпня.

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Ціни на Poco M6 Pro

  • 4/64 ГБ — 11000 рупій (близько 4881 грн за актуальним курсом);
  • 6/128 ГБ — 13000 рупій (близько 5768 грн).

Раніше стало відомо, скільки коштує перший електромобіль Xiaomi. Також Xiaomi випустила гігантський телевізор за ціною смартфона.

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