Стало відомо, коли нові iPhone 15 надійдуть у продаж

Смартфон від Apple. Фото: google.com

Нові iPhone 15 надійдуть у продаж вже 22 вересня. Офіційний анонс смартфонів відбудеться 12 або 13 вересня.

Про це повідомив оглядач з Bloomberg Марк Гурман.

Читайте також:

Старт продажів iPhone 15

Оглядач з Bloomberg відомий своїми інсайдерськими відомостями, які майже завжди підтверджуються. За його словами, офіційний анонс iPhone 15 відбудеться 12 або 13 вересня — вівторок чи середа. Зазвичай компанія Apple проводить заходи в ці дні тижня.

Нещодавно видання 9to5Mac також писало, що презентація нових телефонів відбудеться 13 вересня.

Від нових iPhone 15 і iPhone 15 Plus чекають отримання функції Dynamic Island та оновлення камер. Преміальні iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max будуть мати нові процесори A17 Bionic та рекордно вузьку рамку.

За словами Гурмана, Apple також тестує новий комп'ютер Mac із чіпом M3. Ймовірно, йдеться про Mac mini.

На презентації у вересні компанія швидше за все покаже iPhone 15 і Apple Watch Series 9 з Watch Ultra 2, а у жовтні — комп'ютери на новому поколінні Apple Silicon.

До кінця цього року також може бути анонсовано третє покоління AirPods Pro і нові пристрої для дому.

Нагадаємо, за останній рік з iOS 16 користувачі iPhone вже встигли налаштувати сповіщення та екран блокування або змінити індикатор заряду акумулятора. Втім, є кілька менших функцій, котрі заслуговують на не меншу увагу.

Також ми писали, стало відомо, що новий iPhone 15 Pro отримає титанову рамку замість корпусу з нержавіючої сталі. Пристрій стане легшим та міцнішим, але, ймовірно, подорожчає.