Процесори Apple М3 — особливості та характеристики нових чипів

Потужне сімейство чипів M3 — чим здивують нові процесори Apple
Apple розпочала найочікуванішу презентацію для яблукоманів Scary Fast в ніч проти 31 жовтня. Першим компанія представила новенький процесор М3.
Про це Новини.LIVE дізналися з онлайн-трансляції Apple.
Характеристики процесора Apple М3
Основні характеристики новинки Apple М3 не відрізняються від попередника М2 з чотирма потужними та чотирма енергоефективними ядрами. Окрім цього, він також має вдосконалений 10-ядерний графічний процесор, що допомагає відтворювати складніші та насиченіші зображення на екрані.
Базовий M3 Pro має 12 ядер у процесорі та 18 ядер у графічному процесорі.
У M3 Max у стандартній версії є 16-ядерний процесор та 40-ядерний графічний процесор.
В яких гаджетах Apple з'явиться чип М3
Перехід з M2 Pro чи M2 Max на M3 Pro та M3 Max значно покращить продуктивність гаджета, особливо якщо йдеться про роботу графічного процесора, який найкраще проявить себе в запуску висококласних ігор на MacBook Pro.
Таким чином ноутбуки на базі М3 розширяться, новий чип з'явиться в таких гаджетах як:
- MacBook Air,
- MacBook Pro,
- iPad Pro,
- iMac.
Нагадаємо, що оглядач Apple Марк Гурман розповів про презентацію компанії в кінці жовтня. У планах представити нові версії iMac і MacBook Pro.
Також ми писали, що триває презентація новинок Apple, яка розпочалась о 02:00 ночі 31 жовтня. Щоб нічого не пропустити, дивіться онлайн-трансляцію Новини.LIVE.
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