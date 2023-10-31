Процесори Apple М3 — особливості та характеристики нових чипів

Потужне сімейство чипів M3. Фото: скриншот

Apple розпочала найочікуванішу презентацію для яблукоманів Scary Fast в ніч проти 31 жовтня. Першим компанія представила новенький процесор М3.

Про це Новини.LIVE дізналися з онлайн-трансляції Apple.

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Характеристики процесора Apple М3

Основні характеристики новинки Apple М3 не відрізняються від попередника М2 з чотирма потужними та чотирма енергоефективними ядрами. Окрім цього, він також має вдосконалений 10-ядерний графічний процесор, що допомагає відтворювати складніші та насиченіші зображення на екрані.

Характеристики Apple М3. Фото: скриншот

Базовий M3 Pro має 12 ядер у процесорі та 18 ядер у графічному процесорі.

Характеристики Apple M3 Pro. Фото: скриншот

У M3 Max у стандартній версії є 16-ядерний процесор та 40-ядерний графічний процесор.

Характеристики Apple M3 Max. Фото: скриншот

В яких гаджетах Apple з'явиться чип М3

Перехід з M2 Pro чи M2 Max на M3 Pro та M3 Max значно покращить продуктивність гаджета, особливо якщо йдеться про роботу графічного процесора, який найкраще проявить себе в запуску висококласних ігор на MacBook Pro.

Таким чином ноутбуки на базі М3 розширяться, новий чип з'явиться в таких гаджетах як:

MacBook Air,

MacBook Pro,

iPad Pro,

iMac.

Нагадаємо, що оглядач Apple Марк Гурман розповів про презентацію компанії в кінці жовтня. У планах представити нові версії iMac і MacBook Pro.

Також ми писали, що триває презентація новинок Apple, яка розпочалась о 02:00 ночі 31 жовтня. Щоб нічого не пропустити, дивіться онлайн-трансляцію Новини.LIVE.