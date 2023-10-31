Процессоры Apple М3 – особенности и характеристики новых чипов

Мощное семейство чипов M3. Фото: скриншот

Apple начала самую ожидаемую презентацию для яблокоманов Scary Fast в ночь на 31 октября. Первым компания представила новый процессор М3.

Об этом Новини.LIVE узнали из онлайн-трансляции Apple.

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Характеристики процессора Apple М3

Основные характеристики новинки Apple М3 не отличаются от предшественника М2 с четырьмя мощными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Кроме того, он также имеет усовершенствованный 10-ядерный графический процессор, который помогает воспроизводить более сложные и насыщенные изображения на экране.

Базовый M3 Pro имеет 12 ядер в процессоре и 18 ядер в графическом процессоре. Также его можно обновить до 14-ядерного процессора и 20-ядерного графического процессора.

У M3 Max в стандартной версии имеется 16-ядерный графический процессор, который можно улучшить до 40 ядер.

В каких гаджетах Apple появится чип М3

Переход с M2 Pro или M2 Max на M3 Pro и M3 Max значительно улучшит производительность гаджета, особенно если речь идет о работе графического процессора, что лучше всего проявит себя в запуске высококлассных игр на MacBook Pro.

Таким образом, ноутбуки на базе М3 расширятся, новый чип появится в таких гаджетах как:

MacBook Air,

MacBook Pro,

iPad Pro,

iMac.

Однако устройства на процессорах М3 выйдут в продажу в 2024 году.

Напомним, что обозреватель Apple Марк Гурман рассказал о презентации компании в конце октября. В планах представить новые версии iMac и MacBook Pro.

Также мы писали, что идет презентация новинок Apple, которая началась в 02:00 ночи 31 октября. Чтобы ничего не пропустить, смотрите онлайн трансляцию Новини.LIVE.