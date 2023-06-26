ТОП 5 "бабусяфонів": кращі смартфони для літніх людей у 2023 році

Рейтинг "бабусяфонів": ТОП 5 смартфонів для літніх людей у 2023 році
"Бабусяфони" мають поєднувати базовий функціонал та доступну ціну. Експерти зібрали найкращі моделі смартфонів для літніх людей вартістю 150-200 доларів у 2023 році.
Літні люди віддають перевагу пристрою, на якому зручно переглядати YouTube, використовувати Google Assistant, надсилати текстові повідомлення та робити фотографії. А отже, їм потрібен збільшений екран та довговічна батарея. Фахівці Pocketnow склали рейтинг моделей смартфонів з огляду на вимоги людей похилого віку.
Samsung Galaxy A14 5G
Великий дисплей; оперативна пам’ять, що легко впорається із щоденними завданнями; камера, яка робить чіткі знімки, та велика батарея, котрої вистачить на цілий день. У підсумку це — один із найкращих бюджетних смартфонів.
- Ціна: близько 200 доларів
- Дисплей: 6,6 дюйма LCD FHD+, 90 Гц
- Оперативна пам'ять: 6 ГБ
- Місткість батареї: 5000 мАг
- Камера: 50 МП
Moto G Stylus (2023)
За своїми основними характеристиками цей смартфон схожий на Samsung Galaxy A14 5G. Але він трохи дешевший та на додачу обладнаний стилусом, який стане у пригоді для нотаток, редагування фотографій та малювання.
- Ціна: близько 179 доларів
- Дисплей: 6,5-дюймів LCD HD+, 90 Гц
- Оперативна пам'ять: 4 ГБ
- Місткість батареї: 5000 мАг
- Камера: 50 МП
TCL 40 XL
Великий екран у поєднанні з подвійними стереодинаміками 40 XL забезпечує відмінні враження від перегляду відео. Є потрійна камера, яка складається з основного датчика на 50 МП і двох об’єктивів глибини та макрооб’єктива на 2 МП.
- Ціна: близько 150 доларів
- Дисплей: 6,75 дюйма LCD HD+, 90 Гц
- Оперативна пам'ять: 6 ГБ
- Місткість батареї: 5000 мАг
- Камера: 50 МП
OnePlus Nord N200
Головна особливість Nord N200 серед усіх перерахованих смартфонів — має найшвидшу зарядку USB-C із потужністю 18 Вт.
- Ціна: близько 200 дол
- Дисплей: 6,49 дюйма FHD+, 90 Гц
- Оперативна пам'ять: 4 ГБ
- Місткість батареї: 5000 мАг
- Камера: 16 МП
Moto G Play (2023)
Має найнеобхідніші функції та зарекомендував себе як потужний бюджетний смартфон.
- Ціна: менш як 150 доларів
- Дисплей: 6,5 дюймів LCD HD+, 90 Гц
- Оперативна пам'ять: 3 ГБ
- Місткість батареї: 5000 мАг
- Камера: 16 МП
Раніше ми писали, як правильно заряджати смартфон, щоб не пошкодити батарею.
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