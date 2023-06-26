ТОП 5 "бабушкафонов": лучшие смартфоны для пожилых людей в 2023 году

Пожилые люди предпочитают устройство с большим экраном и долговечной батареей. Фото: pexels.com

"Бабушкофоны" должны совмещать базовый функционал и доступную цену. Эксперты собрали лучшие модели смартфонов для пожилых людей стоимостью 150-200 долларов в 2023 году.

Пенсионеры предпочитают устройство, на котором удобно просматривать YouTube, использовать Google Assistant, отправлять текстовые сообщения и делать фотографии. А значит, им нужен увеличенный экран и долговечная батарея. Специалисты Pocketnow составили рейтинг моделей смартфонов, учитывая требования пожилых людей.

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Samsung Galaxy A14 5G

Большой дисплей; оперативная память, легко справляющаяся с ежедневными задачами; камера, которая делает четкие снимки и большая батарея с одним зарядом на целый день. В итоге — это один из лучших бюджетных смартфонов.

Цена: около 200 долларов

Дисплей: 6,6 дюйма LCD FHD+, 90 Гц

Оперативная память: 6 ГБ

Емкость батареи: 5000 мАч

Камера: 50 МП

Moto G Stylus (2023)

По своим основным характеристикам этот смартфон похож на Samsung Galaxy A14 5G. Но он немного дешевле и вдобавок оборудован стилусом, который пригодится для заметок, редактирования фотографий и рисования.

Цена: около 179 долларов

Дисплей: 6,5-дюймов LCD HD+, 90 Гц

Оперативная память: 4 ГБ

Емкость батареи: 5000 мАч

Камера: 50 МП

TCL 40 XL

Большой экран в сочетании с двойными стереодинамиками 40 XL обеспечивает отличные впечатления от просмотра видео. Есть тройная камера, состоящая из основного датчика на 50 МП и двух объективов глубины и макрообъектива на 2 МП.

Цена: около 150 долл.

Дисплей: 6,75 дюйма LCD HD+, 90 Гц

Оперативная память: 6 ГБ

Емкость батареи: 5000 мАч

Камера: 50 МП

OnePlus Nord N200

Главная особенность Nord N200 среди всех перечисленных смартфонов — самая быстрая зарядка USB-C с мощностью 18 Вт.

Цена: около 200 долларов

Дисплей: 6,49 дюйма FHD+, 90 Гц

Оперативная память: 4 ГБ

Емкость батареи: 5000 мАч

Камера: 16 МП

Moto G Play (2023)

Обладает самыми необходимыми функциями и зарекомендовал себя как мощный бюджетный смартфон.

Цена: менее 150 доларов

Дисплей: 6,5 дюймов LCD HD+, 90 Гц

Оперативная память: 3 ГБ

Емкость батареи: 5000 мАч

Камера: 16 МП

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