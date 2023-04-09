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Розробники зможуть зробити смартфони ще тоншими: як саме

9 квітня 2023 06:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Смартфони стануть тоншими за допомогою трьох технологій. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Смартфони стають більшими та важчими, оскільки постійно вдосконалюються, місять більше можливостей та функцій. Однак з’являються деякі технології, які в майбутньому можуть зробити смартфони тоншими та легшими.

Про це повідомляє Portaltele.

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Графенові батареї

Графен — це матеріал, який складається з одного шару атомів вуглецю, розташованих у гексагональну решітку. Він міцний, гнучкий і прозорий, має високу провідність. 

Графенові батареї швидше заряджатимуться та довше служитимуть, ніж звичайні літій-іонні батареї. Виробники смартфонів, такі як Xiaomi, Oppo та Samsung, досліджують нові технології акумуляторів, які б передбачали високу ємність та були меншими за розмірами, що означає тонший та легший гаджет з довгим часом використання.

Гнучкий дисплей, що згортається

Гнучкі екрани, які можна згортати або складати, можуть передбачати більші розміри дисплея без збільшення займаної площі чи ваги пристрою. Згортаються дисплеї засновані на технології органічних світловипромінюючих діодів (OLED), яка створює яскраві кольори з низьким енергоспоживанням. 

Деякі виробники смартфонів, такі як Motorola та Samsung, уже продемонстрували свої прототипи, які можуть розширювати або втягувати екран за допомогою простої кнопки. 

Плоскі камери під екраном

Камери під дисплеєм — це приховані камери під екраном смартфона, що усуває потребу в вирізах або отворах. Таким чином, відсутність виїмки означає менше потрібного додаткового простору на дисплеї та, що важливіше, тонший і менший смартфон загалом.

Камери під дисплеєм (UDC) використовують прозорі пікселі OLED, які можуть перемикатися між відображенням вмісту та пропусканням світла до датчика камери. Деякі виробники смартфонів, такі як ZTE і Xiaomi, вже випустили смартфони з камерами під дисплеєм. 

Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилися нові ексклюзивні рендери смартфона iPhone 15 Pro. Оприлюднені знімки пролили світло на особливості дизайну нової моделі смартфона. 

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