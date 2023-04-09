Разработчики смогут сделать смартфоны еще тоньше: как именно

Смартфоны станут тоньше с помощью трех технологий. Фото: google.com

Смартфоны становятся большими и тяжелыми, поскольку постоянно совершенствуются, содержат больше возможностей и функций. Однако появляются некоторые технологии, которые в будущем могут сделать смартфоны более тонкими и легкими.

Об этом сообщает Portaltele.

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Графеновые батареи

Графен – это материал, состоящий из одного слоя атомов углерода, расположенных в гексагональной решетке. Он крепкий, гибкий и прозрачный, имеет высокую проводимость.

Графеновые батареи будут быстрее заряжаться и служить дольше, чем обычные литий-ионные батареи. Производители смартфонов, такие как Xiaomi, Oppo и Samsung, исследуют новые технологии аккумуляторов, которые предусматривали бы высокую емкость и были меньше по размерам, что означает более тонкий и более легкий гаджет, а также долгое время использования.

Свертывающийся гибкий дисплей

Гибкие экраны, которые можно сворачивать или разворачивать, могут предусматривать большие размеры дисплея без увеличения занимаемой площади или веса устройства. Свертывающиеся дисплеи основаны на технологии органических светоизлучающих диодов (OLED), создающей яркие цвета с низким энергопотреблением.

Некоторые производители смартфонов, такие как Motorola и Samsung уже продемонстрировали свои прототипы, которые могут расширять или втягивать экран с помощью простой кнопки.

Плоские камеры под экраном

Камеры под дисплеем – это скрытые камеры под экраном смартфона, устраняющие потребность в вырезах или отверстиях. Таким образом, отсутствие выемки означает меньше нужного дополнительного пространства на дисплее и, что важнее, более тонкий и меньший смартфон в целом.

Камеры под дисплеем (UDC) используют прозрачные пиксели OLED, которые могут переключаться между отображением содержимого и пропусканием света к датчику камеры. Некоторые изготовители смартфонов, такие как ZTE и Xiaomi, уже выпустили смартфоны с камерами под дисплеем.

Напомним, что в СМИ появились новые эксклюзивные рендеры смартфона iPhone 15 Pro. Обнародованные снимки пролили свет на особенности дизайна новой модели смартфона.