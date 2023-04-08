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Яким буде iPhone 15 Pro: ЗМІ оприлюднили "злив" фото нової моделі

8 квітня 2023 22:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
iPhone 15 Pro матиме низку відмінностей від попередніх моделей. Фото: macrumors.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У ЗМІ з'явилися нові ексклюзивні рендери смартфона iPhone 15 Pro. Оприлюднені знімки пролили світло на особливості дизайну нової моделі смартфона. 

Рендери оприлюднило видання 9to5Mac

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Відмінності від попередніх моделей

Як свідчать оприлюднені знімки, цього року Apple попрацювала над новим дизайном, тому в iPhone 15 Pro буде кілька важливих відмінностей. Насамперед це титанова рамка із закругленими краями. Тобто виробник вирішив відмовитися від гострих граней. Сама рамка буде дуже тонкою — всього 1,55 мм.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro

Також на зміну звичайним фізичним кнопкам прийдуть сенсорні. Це будуть два тактильні движки, призначені для імітації натискання кнопок регулювання гучності.

iPhone 15 Pro

На задній панелі помітно виступає блок основної камери: виступ окремих лінз подвоївся у порівнянні з величезними камерами iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro

Крім того, серед нововведень — роз'єм USB-C і новий темно-червоний колір із кодом 410D0D. 

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro

Найімовірніше, він буде поєднуватися зі звичайними Apple White, Space Black і Gold та замінить Deep Purple.

Розміри iPhone 15 Pro становлять 70,46 мм на 146,47 мм при товщині 8,24 мм, а iPhone 14 Pro трохи більший — 71,45 мм на 147,46 мм при товщині 7,84 мм.

Нагадаємо, нещодавно відбувся закритий аукціон, на якому було продано рідкісний iPhone OG з унікальною наклейкою "Lucky You". Аукціон проводився на вебсайті аукціонного будинку Wright, де iPhone першого покоління (модель A1203) було продано за 40 320 доларів.

Повідомлялося також, що Apple змінила деякі функції в новому iOS. Розробники додали фішки, які полегшать користування українцями.

Також ми писали, що компанія Apple запатентувала електрохромний ремінець для смартгодинника Apple Watch. Новий ремінець може змінювати колір.

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