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Стало відомо, коли Rockstar Games офіційно представить GTA VI

5 листопада 2023 18:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, коли Rockstar Games офіційно представить GTA VI
Заставка GTA VI Фото: english.jagran.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Джерело, близьке до проєкту Rockstar Games, повідомило, що перше офіційне відео нової частини легендарного Grand Theft Auto може побачити світ вже в останні тижні листопада або на початку грудня цього року. Ентузіасти ігрового світу можуть зітхнути в передчутті, припускаючи, що ідеальний момент для викриття сіквела GTA — це 7 грудня, день, коли світ представлять знамениту подію The Game Awards 2023.

Про це йдеться на GTA forums.

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У повідомленні йдеться, що додає ваги до цього припущення і ювілей Rockstar Games, якому в ці дні виповнюється 25 років. Тому неважко уявити, як розробники можуть зробити сюрприз для своїх фанатів, розкривши перші кадри GTA VI в такий знаковий момент.

У випадку, якщо плани на показ гри зміняться, інсайдер Tez2 стверджує, що наступний критичний період для анонсу — це лютий 2024 року.

Щодо дати виходу нової частини, то є інформація від розробників Rockstar, які очікують, що гра з'явиться у продажу навесні 2025 року. Це також опосередковано підтверджується фінансовими звітами видавництва Take-Two Interactive.

Нагадаємо, що на російський ринок повертається Gamedev-компанія G5 Entertainment AB. Вона входить до топ-10 gamedev-компаній в Україні.

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